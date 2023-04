Elvenpath: stellen ersten Song vom neuen Album „Faith Through The Fire“ vor und präsentieren das Musikvideo dazu

Elvenpath veröffentlichen am 09.06.2023 das neue Album Faith Through The Fire via El Puerto Records. Nachdem in der letzten Woche bereits das Artwork enthüllt wurde, können die Frankfurter Power-Metaller den ersten brandneuen Song präsentieren. Der Titelsong Faith Through The Fire des erneut von Uwe Lulis (Accept) produzierten Albums zeigt bereits deutlich, dass Elvenpath in der Lage sind, nach über zwanzig Jahren immer noch eine Schippe draufzulegen.

Elvenpath beschreiben den Track wie folgt: „Unser Titelsong besticht mit treibenden Riffs und einem hymnischen Refrain. Ein kraftvoller Song über Hoffnung, Freundschaft und Durchhaltekraft.“

Das dazu gehörige Video könnt ihr hier sehen:

Das neue Album Faith Through The Fire kann mit rasanten Powermetal-Attacken ebenso begeistern wie mit lupenreinen Heavy Metal Hymnen. Dabei nehmen sich die Musiker/innen einerseits nicht allzu ernst und transportieren auf diesem Album ihren ganz eigenen Humor in gewohnter Manier. Auf der anderen Seite finden sich auf Faith Through The Fire auch nachdenkliche Songs wie zum Beispiel das epische Silesian Winter.

Die Band schickt dem Werk ein paar Worte voraus: Wir freuen uns riesig, drei Jahre nach unserer letzten Veröffentlichung Metal o’Clock endlich mit unserem fünften Album am Start zu sein. Neue Besetzung, neues Label – und dazu ein starkes neues Machwerk! Mit Faith Through The Fire haben wir gleichermaßen unsere bisherigen Stärken gebündelt wie neue Pfade beschritten und sind sicher, dass es kein Power-Metal-Fan enttäuscht links liegen lassen wird.

Am 01.04.2023 sind Elvenpath zu Gast beim Taunus Metal Festival in Oberursel und werden den Song erstmals Live präsentieren.

Faith Through The Fire Tracklist:

1. Overture Of Steel

2. Shajan – Legend Of The White Wolf

3. Satan’s Plan

4. All Across The Universe

5. Ocras Agus Neart

6. The Famine Year

7. Faith Through The Fire

8. Hail The Hammer And Warrior Wind

9. Silesian Winter

10. The Smoke That Thunders

11. Epiclogue

Mittlerweile ist es zwanzig Jahre her, seit Gitarrist Till Oberboßel die Band Elvenpath erschuf. In den vergangenen zwei Dekaden können die Frankfurter u.a. vier Alben, zahlreiche Festivalgigs sowie zwei Europatouren mit Skyclad und eine Live DVD Elvenfest auf der Habenseite verbuchen. Vier Jahre nach dem letzten kompletten Album The Path Of The Dark King und einem erfolgten Besetzungswechsel wollen Elvenpath den nächsten Schritt gehen. Mit Gitarristin Christina Schleicher ist das Line-Up aktuell wieder komplett.

Elvenpath ist keine weitere Retro-Band, die verzweifelt versucht, Old School zu klingen und sich mehr um enge Hosen und zahlreiche Spikes kümmert als um gute Songs. Sie sind sich der glorreichen Vergangenheit des Heavy Metal bewusst, schauen aber mit ihrem ganz eigenen, unverwechselbaren und zeitlosen Sound stets nach vorn.

Mehr als 170 Shows in 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa wurden in all den Jahren absolviert, darunter viele Festivals u.a. Up The Hammers, Rising Fest, Dong Open Air, Metal Franconia Festival. Hinzu kamen einige Supports u.a. für Doro, U.D.O., Sabaton, Cage und Majesty sowie zwei Europatourneen als Support für Skyclad.