Lordi: präsentieren cinematisches ‚Dead Again Jayne‘-Musikvideo

Manege frei für Screem Writers Guild: Die ultimative Lordi-Show beginnt, denn die finnische Monster-Hardrock-Truppe lässt heute ihr neues Biest von einem Album via Atomic Fire Records von der Kette. In Form eines cinematischen Musikvideos zum Opener des Werks, Dead Again Jayne, schickt sich das Quintett gleichzeitig an, auch die kühnsten Hörer/innen endgültig auf seine Seite zu ziehen. Für dessen Konzept, Regie sowie Bearbeitung zeichnet dabei einmal mehr Mr. Lordi höchstpersönlich verantwortlich. Von einer geliebten, zusammengeflickten Dame, die plötzlich gar nicht mehr so tot zu sein scheint, erzählend, überkommt genannter Song Fans der Monsterhorde mit einer morbiden, Frankenstein-ähnlichen Stimmung. Begebt euch auf YouTube, um euch von der sich teuflisch-gemein im Kopf festsetzenden Mitsinghymne in ihren Bann ziehen zu lassen:

Passenderweise werden Lordi heute Abend in neuem Gewand die Bühne des Aria Complex (San Gwann, MT) heimsuchen, um einen neuen Tourzyklus zu starten und ihrem Publikum in diesem Rahmen erstmalig Songs jenes Albums live vorzustellen. Eine Show, die für Mr. Lordi und sein Gefolge jedoch nur ein Warmlaufen darstellt, werden sie doch im April/Mai an der Seite von Sabaton und Babymetal den Arenen Europas einen Besuch abstatten. Des Weiteren stehen bislang ausgewählte Festivalauftritte sowie ein paar Konzerte in Österreich im Herbst auf ihrem diesjährigen Reiseplan, der von Zeit zu Zeit noch erweitert werden wird.

Screem Writers Guild wurde von Mr. Lordi aufgenommen, während Mana und Janne Halmkrona als Produktionsleiter fungierten. Ilkka Herkman (IluSound Oy) war für den Mix des Albums verantwortlich, bevor es von Pauli Saastamoinen in den Finnvox Studios gemastert wurde. Das dazugehörige Artwork stammt ebenfalls von Mr. Lordi, der sich seit den frühen Neunzigern, über all die Jahre, einen ausgezeichneten Ruf als Regisseur der Vision des Quintetts erarbeitet hat. Der Titel der Platte (einmal mehr eine Lordi-typische Wortneuschöpfung) spielt dabei auf die Screen Writers Guild, eine Vereinigung von Drehbuchautor/innen im Hollywood der 20er bis 50er-Jahre an, wenngleich keinerlei Zweifel daran bestehen, dass Lordis musikalische Umsetzung deutlich härter und wilder ausgefallen ist. „Die Platte selbst ist kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinne, aber sie spielt natürlich mit der Filmthematik“, so Mr. Lordi.

Screem Writers Guild Tracklist:

01. Dead Again Jayne

02. SCG XVIII: Nosferuiz Horror Show

03. Unliving Picture Show

04. Inhumanoid

05. Thing In The Cage

06. Vampyro Fang Club

07. The Bride

08. Lucyfer Prime Evil

09. Scarecrow

10. Lycantropical Island

11. In The Castle Of Dracoolove

12. The SCG Awards

13. Heavengeance

14. End Credits

Screem Writers Guild ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– limitiertes Sammlerboxset (inkl. alternativem Coverartwork, CD-Digipak, 2LP im Gatefold, exkl. Live At Masters Of Rock-DVD mit fünf Livesongs, Portraitkunstdrucken aller fünf Bandmitglieder sowie Lordi-Notizheft)

Jenes Boxset gibt es in drei verschiedenen Variationen:

– inkl. rot-schwarzem Splattervinyl (Atomic-Fire-Records-Mailorder)

– inkl. grün marmoriertem Vinyl (EMP)

– inkl. lila-schwarz marmoriertem Vinyl (Atomic-Fire-Records-US-Mailorder, Nuclear Blast und Levykauppa Äx)

Weitere Konfigurationen:

– CD-Digipak

– 2LP im Gatefold (transparent-blau marmoriert)

– 2LP im Gatefold (rot-schwarz gesplattert; nur in Europa)

– 2LP im Gatefold (grün marmoriert; nur bei EMP)

– 2LP im Gatefold (lila-schwarz marmoriert; nur beim Atomic-Fire-Records-US-Mailorder, bei Nuclear Blast und bei Levykauppa Äx)

– digital

Gegründet wurde die Rock-/Heavy-Metal-Band Lordi 1992 von Sänger, Songwriter und Designer Mr. Lordi. Die Band ist tief in Finnland verwurzelt und kommt ursprünglich aus Rovaniemi im nördlichen Lappland. 2006 gelang der Truppe mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (Hard Rock Hallelujah) auch der internationale Durchbruch.

Mit Charme, mitreißenden Melodien und ebenso aufwändigen wie kuriosen Kunststoff-Monsterkostümen rückte die unkonventionelle Formation so in den Fokus Europas. Seitdem ist die Band von den internationalen Bühnen und den ganz großen Festivals, wie dem Wacken Open Air (DE) oder dem Masters Of Rock (CZ), nicht mehr wegzudenken.

Lordi live:

31.03.2023 MT San Gwann – Rock ‚N Malta @ Aria Complex

The Tour To End All Tours

w/ Sabaton, Babymetal

14.04.2023 GB Leeds – First Direct Arena

15.04.2023 GB London – OVO Arena Wembley

16.04.2023 GB Cardiff – Motorpoint Arena

18.04.2023 GB Glasgow – OVO Hydro

21.04.2023 FR Paris – Zénith (La Villette) *Ausverkauft*

22.04.2023 DE Frankfurt – Festhalle

24.04.2023 DE Hamburg – Barclays Arena

25.04.2023 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

28.04.2023 SE Stockholm – Avicii Arena

29.04.2023 NO Oslo – Spektrum *Ausverkauft*

30.04.2023 DK Kopenhagen – Royal Arena

01.05.2023 PL Breslau – 3-Majówka (nur Lordi!)

02.05.2023 DE Hannover – ZAG Arena

03.05.2023 NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05.2023 DE Berlin – Mercedes-Benz Arena

06.05.2023 DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05.2023 AT Wien – Stadthalle

09.05.2023 PL Łódź – Atlas Arena

10.05.2023 CZ Ostrau – Ostravar Aréna

12.05.2023 DE Köln – Lanxess Arena

13.05.2023 BE Antwerpen – Sportpaleis

15.05.2023 DE München – Olympiahalle

18.05.2023 EE Tallinn – Saku Suurhall

19.05.2023 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

20.05.2023 FI Kuopio – Kuopio-halli

08.06.2023 FI Hyvinkää – Rockfest

16.06.2023 FI Tampere – Tuhdimmat Tahdit *Neu*

25.06.2023 ES Cartagena – Rock Imperium Festival

29.07.2023 DE Rottenburg-Seebronn – Rock of Ages

14.10.2023 AT Kapfenberg – Wildstyle & Tattoo @ Stadthalle

21.10.2023 AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik

28.10.2023 AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum

Lordi sind:

Mr. Lordi – Gesang

Kone – Gitarre

Hiisi – Bass

Hella – Keyboard

Mana – Schlagzeug

Lordi online:

www.lordi.fi

www.facebook.com/lordiofficial

www.instagram.com/lordiofficial