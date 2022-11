Magnolia Park: veröffentlichen ihr Debütalbum „Baku’s Revenge“ und ein neues Musikvideo „Radio Reject“

Die Band Magnolia Park aus Orlando hat ihr Debütalbum Baku’s Revenge über Epitaph Records veröffentlicht! Parallel präsentiert sie auch das neue Musikvideo zu Track vier Radio Reject.

Die Band verrät: „Radio Reject ist die Hymne dafür, seinen Träumen zu folgen und niemals aufzugeben, egal was passiert.“

Unter der Leitung von Produzent Andrew Wade (A Day To Remember, Wage War) verbindet Baku’s Revenge Elemente aus Punk, Pop und Hip-Hop mit eingängigen Melodien, massiven Gitarrenhooks und einer hochmodernen Produktion. Die Band ist zwar manchmal etwas heiter, aber es ist ihnen auch ernst damit, ihre Botschaft an alle Hörer und Hörerinnen zu verbreiten. Mit ihrer Musik möchten Magnolia Park die Außenseiter, Underdogs und Kinder, die so aussehen wie sie, dazu zu inspirieren, Bands als eine Form des kreativen Ausdrucks zu gründen.

„Ich denke, wenn man die Botschaften in unseren Songs hört und die Videos sieht, erkennt man, dass wir mehr sind als eine verspielte Pop-Punk-Band“, sagt Bassist Jared Kay. „Wir können uns amüsieren und albern sein, aber wir zeigen auch, dass es einige ernsthafte Probleme in der Welt gibt, die wir ansprechen und aufdecken wollen.“

Baku’s Revenge Trackliste:

1. ?

2. Feel Something (feat. Derek Sanders)

3. Misfit (feat. Taylor Acorn)

4. Radio Reject

5. !!

6. Drugs

7. Paralyzed

8. Addison Rae

9. Ghost 2 U (feat. FRED & Joshua Roberts)

10. $$$

11. I Should’ve Listened To My Friends

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat die sechsköpfige Band – Frontmann Joshua Roberts, die Gitarristen Tristan Torres und Freddie Criales (FRED), Bassist Jared Kay, Schlagzeuger Joe Horsham und Keyboarder Vincent Ernst – eine EP, ein Mixtape und eine Handvoll Singles veröffentlicht. Mit über 28 Millionen Katalog-Streams bis heute, 600k+ monatlichen Spotify-Hörern und 45M Views auf ihrer viralen Tik-Tok-Seite haben sie bereits Meilensteine in ihrer Karriere erreicht und Fans fürs Leben gefestigt. Ihr einzigartiger, frischer Pop-Punk wurde von Medien wie Kerrang, Alternative Press, Afropunk, MTV News und Brooklyn Vegan gefeiert. Letztere bezeichneten sie als eine der „besten Bands, die den Mainstream-Pop-Punk-Revival-Sound zurückbringen“.

Mit Pop-Punk-Ikonen als Mentoren ist es klar, dass all die Zeit, die sie auf der Straße investiert haben, dazu beigetragen hat, ihren Sound weiter zu entwickeln. Während die Heart Eater EP (2022) in einer Woche aufgenommen wurde, hatte die Band viel mehr Zeit, um die Songs für Baku’s Revenge abzustimmen. Tatsächlich schrieb die Band innerhalb eines Monats 30 Songs für das Album, bevor sie sie mit Andrew Wade ausarbeitete, der den Jungs dabei half, „das Fett abzuschneiden und darüber nachzudenken, was wir sagen wollen“, so Tristan Torres. Diese Liebe zum Detail wird auf Baku’s Revenge deutlich: Mit dynamischen Gesangsdarbietungen thematisiert die Band Depressionen und psychische Gesundheit, toxische Beziehungen sowie ihre eigenen Erfahrungen mit institutionellem Rassismus. Mit Songs, die sowohl zum Nachdenken anregen als auch zugänglich sind, sind die Erfahrungen der Bandmitglieder in jeder Sekunde der 24 Minuten, aus denen das Album besteht, präsent.

Mehr Informationen unter:

