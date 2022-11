Last In Line: neue limitierte Mini LP „A Day In The Life“ erscheint am 11.11.

Last in Line – die Band bestehend aus Frontmann Andrew Freeman, Bassist Phil Soussan (ex-Ozzy Osbourne) und den ehemaligen Dio-Mitstreitern Vivian Campbell (Def Leppard) und Vinny Appice (ex-Black Sabbath) kündigen zusammen mit dem Hamburger Label earMUSIC die Veröffentlichung ihrer auf 3.000 Pressungen limitierten und nummerierten Collector’s EP A Day In The Life an.

Der Titel-Track erschien bereits am 29.07. als Vorab-Single in digitaler Form.

Die silberfarbene 12“ Vinyl enthält nicht nur zwei Live-Tracks und einen kürzlich produzierten neuen Track, der einen ersten Hinweis darauf gibt, wie das kommende, dritte Album der Band klingen wird – sondern auch die vielleicht härteste Version des Sgt. Pepper’s-Klassikers, welche die Menschheit jemals zu Ohren bekommen hat.

Für die trippigen Visuals im dazugehörenden Musikvideo zeichnet sich Künstler Matt Mahurin verantwortlich – ein großer Fan von Last In Line und seit vier Jahrzehnten Filmemacher für Rock- und Metal-Größen wie Metallica, U2, R.E.M und Def Leppard.

Das Musikvideo zu A Day In The Life findet ihr auf dem earMUSIC YouTube-Channel oder hier:

EP Format:

Silver Coloured Gatefold numbered & limited to 3.000 copies worldwide

Tracklist:

1. A Day In The Life

2. Hurricane Orlagh

3. Devil In Me (Live)

4. Give Up The Ghost (Live)

