Z7 News: neue Konzerte bestätigt… und was für welche

Supertramp’s Roger Hodgson

Z7 Summer Nights Open Air

Sonntag, 21. Juni, 19.30 Uhr

Breakfast in Pratteln

Eine der markantesten Stimmen der Rockgeschichte kommt in die Schweiz. Roger Hodgson, Mitbegründer und Sänger der legendären Band Supertramp, macht auf seiner Breakfast In America World Tour 2020 Halt in Pratteln. Dabei singt und spielt er nicht nur Lieder aus dem genialen Kultalbum wie The Logical Song, Take The Long Way Home oder den Titelsong Breakfast In America, sondern performt in seiner unvergleichlichen Art auch weitere Welthits wie School, Dreamer, Give A Little Bit und It’s Raining Again.

Roger Hodgson ist zweifellos einer der begnadetsten Komponisten, Songschreiber und Texter unserer Zeit. Als Stimme von Supertramp und Schöpfer der grössten Hits der Band, schrieb er Musikgeschichte. Rogers Werke haben ihren Weg in die Herzen von unzähligen Menschen verschiedenster Kulturen auf der ganzen Welt gefunden. Seine Songs haben die Zeit überdauert und Roger und Supertramp eine weltweite Anhängerschaft gesichert. Während seiner Zeit an der Spitze der Band verkauften Supertramp weit über 60 Millionen Alben, allen voran Crime Of The Century (1974) und Breakfast In America (1979), das eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten wurde. 2019 feierte Hodgson den 40. Geburtstag seines Meisterwerks mit einer ausgedehnten Breakfast In America World Tour. Die globale Nachfrage seitens Konzertveranstaltern und Publikum für diesen legendären Ausnahme-Musiker und seine zeitlosen Kompositionen ist ungebrochen. Und so gehen Roger Hodgson & Band mit der Breakfast Tour in die Verlängerung. Kein Wunder, denn der sympathische Brite ist nicht nur ein fantastischer Songschreiber, sondern auch ein genialer Live-Interpret.

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Bryan Ferry

Der Gentleman des Pop

Mit der Gruppe Roxy Music wurde er zum Weltstar und zur Stilikone. Und Bryan Ferry hat in seiner langen Karriere noch viele weitere Facetten seines Könnens offenbart. Über die Jahre interpretierte er auf souveräne Art Perlen des Great American Songbook sowie von Bob Dylan und bewies durch Kooperationen mit DJ Hell oder Groove Armada, dass er auch den Anschluss an aktuelle Strömungen nicht verloren hat. In der einzigartigen Kulisse des Theaters Augusta Raurica präsentiert uns der legendäre Entertainer einen Querschnitt durch verschiedene Stationen seiner glamourösen Laufbahn.

Location: Augusta Raurica – Live in Concert

Datum: Samstag, 04.07.2020

Beginn: 19.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

The Script

Hot Summer Nights

Eben erst als überzeugender Headliner der Energy Star Night 2019 im Hallenstadion Zürich gefeiert, kündigen The Script auch schon ihren nächsten Besuch in der Schweiz an. Am Samstag, 11. Juli verzaubern sie mit ihrem emotionalen Pop-Rock die Open-Air-Bühne der Z7 Summer Nights 2020 in Pratteln bei Basel. Mit dabei haben sie neben Top-Hits wie Superheroes und Hall Of Fame ihr UK-Nummer-1-Album Sunsets & Full Moons, dessen letzter Song nicht passender zum Event heißen könnte: Hot Summer Nights.

Location: Z7 Summer Nights Open Air, Pratteln

Datum: Samstag, 11.07.2020

Beginn: 19.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Arena

Jubiläum für die Prog-Rock-Meister

2020 wird ein grosses Jahr für die Neo-Prog-Rocker Arena. Die Band um Mick Pointer und Clive Nolan feiert in diesem Jahr nicht nur den 25. Geburtstag, sondern wird dazu auch noch ein neues Studioalbum veröffentlichen. Die 25th Anniversary Tour 2020 bietet nicht nur einen musikalischen Rückblick auf die bisherigen Highlights aus einem Vierteljahrhundert Arena, sondern gibt zugleich einen Einblick in die aktuelle Schaffensphase der Musiker. Nach 2018 und 2019 kehrt die Band also auch 2020 ins Z7 zurück, um mit ihren Fans zu feiern.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag, 25.10.2020

Beginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Rhapsody Of Fire

Film Score Metal aus Triest

Italiens Könige des Symphonic Epic Hollywood Metal sind wieder unterwegs. Das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Rhapsody Of Fire, der Keyboarder Alex Staropoli, hat in den vergangenen Jahren eine schlagkräftige neue Truppe von Musikern um sich geschart und seine Band wieder zu einem Team zusammengeschweisst. Mit dem ersten neuen Release, dem Album The Eighth Mountain hat das Quintett im Jahr 2019 allen Skeptikern gezeigt, dass mit Rhapsody Of Fire nach wie vor zu rechnen ist. Im kommenden Frühjahr kann sich die neue Formation auch auf der Bühne des Z7 beweisen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 13.03.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

The Night Flight Orchestra

Nachtflug nach Pratteln

Die Classic Rock Supergroup The Nightflight Orchestra hebt wieder ab. Mit ihren ersten vier Alben und ausgedehnten Europa-Tourneen haben sich die Schweden in den letzten paar Jahren eine solide Fan-Basis geschaffen. Im Frühjahr landen sie mit Album Nummer fünf und einem wahren Ohrwurm-Reigen in Pratteln, um uns mit ihren fantastischen AOR-Perlen zu beschallen.

Special Guest: One Desire

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 14.03.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Dire Strats

Tribute To Dire Straits

Sultans Of Swing

Die dIRE sTRATS sind die meistgebuchte Dire Straits-Tribute-Band Europas. Der Bandleader Wolfgang Uhlich wird von fachkundigen Fans als weltweit bester Mark Knopfler Imitator gepriesen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 23.10.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Henrik Freischlader Band

Henrik Freischlader Band – Missing Pieces Tour 2020

Mit einem vielversprechenden neuen Studio-Album geht die Henrik Freischlader Band im Herbst 2020 auf Tour und freut sich darauf, überall dort zu spielen, wo handgemachte Musik noch gefragt ist. Abseits jeglicher Inszenierungen und Showelemente darf sich das Publikum auf eine Band freuen, die jeden Abend musikalisch neu und anders gestalten kann, und die Tradition des Blues durch die Flexibilität jedes Einzelnen sensibel in die heutige Zeit überführt.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 20.11.2020

Beginn: 20.30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

live/wire

live/wire spielen AC/DC Hits für jedermann, Raritäten für die eingefleischten Fans und Songs, die beim grossen Original nur selten oder gar noch nie live zu hören waren. Sie ändern Ihre Setlist immer wieder ab, um der stetig wachsenden und treuen Fangemeinde stets ein frisches Programm bieten zu können. Warum man also live/wire gesehen haben muss? Weil 12 Minuten verdammt kurz sind um ein AC/DC Ticket zu ergattern!

Location: Z7, Pratteln

Datum: 18.+19.12.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Last In Line

Dios Vermächtnis

Für die Fans von Ronnie James Dio gelten die ersten drei Dio-Scheiben noch immer zu den Top-Veröffentlichungen der viel zu früh verstorbenen Metal-Legende. Zwei Musiker, die als Bandmitglieder großen Anteil am Erfolg der Alben Holy Diver (1983), The Last In Line (1984) und Sacred Heart (1985) hatten, verwalten seit acht Jahren das musikalische Erbe dieser fruchtbaren Zusammenarbeit: Der Gitarrist Vivian Campbell und der Drummer Vinny Appice haben mit dem Projekt Last In Line den Geist der alten Dio-Zeiten neu belebt. Mit dem Bassisten Phil Soussan und dem Sänger Andrew Freeman kommen Last In Line im Dezember nach Pratteln, um Songs aus ihren zwei bisherigen Alben und natürlich auch diverse Dio-Klassiker zu spielen.

Special Guest: Fire Rose

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 10.12.2019

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Flying Colors

Exklusive Show mit den Prog All Stars

Die Prog Rock Super Group Flying Colors meldet sich zurück! Im September 2019 erschien das neue Album Third Degree. Anschließend geht die hochkarätige Band um Steve Morse, Mike Portnoy und Neal Morse auf Tour. Allerdings sind weltweit nur zehn exklusive Daten geplant. Vier davon in Europa. Umso schöner, dass eine Show bei uns in Pratteln stattfinden wird – in der Venue, in der die Flying Colors vor 5 Jahren ihr fantastisches Konzertalbum Second Flight: Live At The Z7 aufgenommen haben.

Special Guest: Dilemma

Location: Z7, Pratteln

Datum: Mittwoch, 11.12.2019

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Moonspell + Rotting Christ

Düsterer Dezember

Gefühlvoll, technisch hochstehend und schlichtweg atemberaubend. Mit ihrem monumentalen Dark-Metal-Meisterwerk 1755 haben Moonspell zuletzt ganz neue Massstäbe im Genre gesetzt. Momentan sind die Portugiesen wieder im Studio, um einen Nachfolger für ihr Magnum Opus zu produzieren. Diesen Schritt haben die griechischen Kollegen von Rotting Christ bereits hinter sich gebracht. Am 15. Februar wurde das dreizehnte Album The Heretics veröffentlicht. Darauf findet sich eine Ansammlung von Songs, die an roher Kraft und Brutalität kaum zu übertreffen sind. Gemeinsam kommen die beiden Bands nach Pratteln, um uns eine wunderbar düstere Dezembernacht zu bescheren.

Special Guest: Silver Dust

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 12.12.2019

Beginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Feuerschwanz

15 Jahre Feuerschwanz – Metfest – Die Jubiläumstour

Feuerschwanz haben in den letzten Jahren wie kaum eine andere deutschsprachige Band einen erstaunlichen Wandel durchlebt. Angefangen hat es im Jahre 2004, wie bei den meisten Vertretern des Genres, auf den kleinen Bretterbühnen diverser Mittelaltermärkte – im Gegensatz zu vielen Spielmannskollegen war der Hang zu textlicher Anarchie und völliger Live-Enthemmung jedoch schon immer um ein Augenzwinkern höher. Dennoch brauchte es noch einige Jahre, um sich fest auf den grossen Bühnen des Landes zu etablieren…bis 2018 der „HÄMMER“ einschlug!

Special Guest: Grailknights, The Moorings

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 14.12.2019

Beginn: 19.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung