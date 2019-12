Pipers Of The World feat. Maeve Mackinnon: „The Bonnie Banks O‘ Loch Lomond“ Video

Freunde der schottischen Highlands,

heute präsentieren wir Euch das neue Video der Pipers Of The World feat. Maeve Mackinnon: The Bonnie Banks O‘ Loch Lomond.

Hier könnt ihr den Clip sehen:

Der Track stammt vom kommenden Pipers Of The World Album Vol. 2: Highland Saga (VÖ: 31.01.), das gleichzeitig der „Soundtrack“ der 2020 stattfindenden Highland Saga Shows ist.

Gedreht wurde der Clip an Originalschauplätzen wie Loch Lomond, Devil’s Pulpit, Falls Of Dochard, Falls Of Falloch und Glen Coe. Das 15-köpfige Filmteam legte in drei Tagen 1900 Kilometer zurück und erlebte verschiedenste Licht- und Wetterverhältnisse. Am Devil’s Pulpit war es bitterkalt und schneite. Eine Drone ist dort beim Dreh abgestürzt und nie wieder aufgetaucht (die hat sich der Teufel wohl persönlich geholt ☺). Das Wasser wurde zu einem reißenden Strom. Es bestand Lebensgefahr, weshalb der Dreh abgebrochen und drei Wochen später bei schönstem Wetter wiederholt wurde. In die atemberaubenden schottischen Highlands kann man eh nicht oft genug reisen.

The Bonnie Banks O‘ Loch Lomond-Sängerin Maeve MacKinnon spielt in der Highland Saga-Show die Mutter von Dougie Cunningham. Der Bagpipe-Spieler im Video ist Ronald A. Bromhead, der in der Show die Rolle von Dougies Großvater übernimmt und ihm den Dudelsack vererbt. Die Snare-Drum übernimmt Dave Anderson. Regie führte Oliver Sommer, Produzent ist Ulrich Lautenschläger.

Highland Saga live:

24.03.2020 (DEU) Hof/Bayern, Freiheitshalle

25.03.2020 (DEU) Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

26.03.2020 (DEU) Weimar, Weimarhalle

27.03.2020 (DEU) Leipzig, Haus Auensee

28.03.2020 (DEU) Berlin, Tempodrom

29.03.2020 (DEU) Fulda, Esperantohalle

30.03.2020 (DEU) Nürnberg, Meistersingerhalle

31.03.2020 (DEU) Ravensburg, Oberschwabenhalle

Tickets: https://www.eventim.de/eventseries/highland-saga-2582494/

https://highland-saga.reservix.de/events

Und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

www.pipers-of-the-world.com/

www.highland-saga.com