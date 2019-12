SpiteFuel: veröffentlichen Videoclip zu „Till I Die“

Seit dem 8. November steht das neue SpiteFuel Album Flame To The Night in den Regalen.

Mit Till I Die haben die Jungs nun einen zweiten Videoclip veröffentlicht. Der Song zeigt das SpiteFuel nicht nur (wie auf ihrer ersten Auskopplung Trick Or Treat) aufs Gas treten können, sondern auf ihrem aktuellen Silberling neben geilen Melodien auch durchaus Platz für gefühlvolle Momente haben. Till I Die ist aber keine reine Ballade, sondern steigert sich im Verlauf zu einer rockenden, mitreißenden Hymne. Seht selbst!

Album Orders

