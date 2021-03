Final Cry: unterschreiben bei Black Sunset / MDD

Die deutschen Szene Urgesteine von Final Cry segeln ab sofort unter der Flagge von Black Sunset / MDD! Die bereits 1989 gegründete Band blickt mittlerweile auf sieben offizielle Releases zurück. Dabei gelang es den Jungs und dem Mädel, sich selbst immer wieder neu zu erfinden, ohne dabei ihre Roots aus den Augen zu verlieren. Nach wie vor tief im Thrash Metal verwurzelt fanden jedoch spätestens mit dem 2007er Output Neptune’s Relief auch vermehrt skandinavisch anmutende Melodic Gitarrenparts den Weg in den Sound der Band. Der Nachfolger ihres 2018er Albums Zombique soll nun gegen Ende des Jahres eingeprügelt werden. Den ersten Hörproben nach darf man sich auf einen wahren Nackenbrecher gefasst machen. Sägende Gitarren und ein großartiges Gespür für fast schon atmosphärisch hymnenhafte Melodien dürften sowohl alte als auch neuere Fans der Niedersachsen begeistern. Die vorbereitenden Arbeiten am sechsten Longplayer konnten selbst vom unerwarteten Ausstieg ihres bisherigen Sängers zu Anfang des Jahres nicht gebremst werden, denn ein neuer Mann am Mikro ist schon in Sicht. Stay tuned!

// links //

http://finalcry.de

https://www.facebook.com/finalcryofficial

https://www.instagram.com/finalcryofficial/

Quelle: MDD Records