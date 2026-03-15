Schattenmann: veröffentlichen neues Studioalbum „Endgegner“ und neues Musikvideo

Die deutsche Metalband Schattenmann hat ihr neues Studioalbum Endgegner über Perception veröffentlicht. Zeitgleich ist die Band mit dem neuen Material auf Album-Release-Tour gestartet und bringt die Songs derzeit auf Bühnen in Deutschland und Österreich! Alle Livetermine findet ihr weiter unten.

Mit Endgegner schlagen Schattenmann eine deutlich härtere, stärker metalorientierte Richtung ein. Entsprechend positiv fallen die internationalen Pressestimmen aus. So schreibt das Devolution Magazine, das Album zeige „die Industrial-Metaller in ihrer fokussiertesten Form“ und ergänzt: „Du wirst deinen Kopf bangen, mitsingen und grooven. Ein energiegeladener Ritt, der jede Minute wert ist.“

FFM Rock schreibt: „Das Album überzeugt auf ganzer Linie, der Sound ist fett und pumpt pure Energie, so dass es hier 8 von 10 Punkten gibt.“ Das britische Powerplay Magazine geht sogar noch einen Schritt weiter, vergibt 9 von 10 Punkten und ist sich sicher: „Der zukünftige Klassiker-Albumstatus ist garantiert!“ Metalhead.it bringt es treffend auf den Punkt: „Ein Album, das fesselt. Ein sündiges Album, das eine wunderbare Sucht erzeugt!“

Passend zur Album-Veröffentlichung haben Schattenmann ein offizielles Musikvideo zum Song Wir Sind Das Ende Der Welt online gestellt:

Frontmann Frank Herzig sagt über den Song:

„Der Song ist eine explosive Liebeserklärung am Rande der Apokalypse – wild, ungestüm und kompromisslos. Obwohl er balladesk beginnt, entfaltet er sich zu einer modernen Metal-Nummer mit Metalcore-Elementen. Fernab von Kitsch und Klischees erzählt er von zwei Menschen, die jede Grenze sprengen, Stürme heraufbeschwören und der Welt stur den Mittelfinger zeigen. Ein Orkan aus Leidenschaft, Chaos und roher Intensität, der alles in Brand setzt.“

Produziert wurde Endgegner von Henning Verlage. Das Album markiert eine bewusste Weiterentwicklung des Bandsounds und präsentiert Schattenmann so scharf und fokussiert wie nie zuvor. Nach vier erfolgreichen Studioalben und dem Top-10-Chart-Erfolg von Día De Muertos unterstreicht die Band mit diesem Release erneut ihren Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln und Grenzen zu verschieben. Härter, direkter und selbstbewusst metallisch: Endgegner präsentiert eine Band, neu geschmiedet in Stahl und Feuer, bereit, ihren Platz in der modernen Metal Landschaft zu behaupten!

Endgegner-Tour 2026

+ Special Guests Böse Fuchs:

13.03.2026 DE Oberhausen – Kulttempel

14.03.2026 DE Stuttgart – LKA Longhorn

15.03.2026 DE Saarbrücken – Garage

19.03.2026 DE Hamburg – Knust

20.03.2026 DE Leipzig – Hellraiser

21.03.2026 DE Erfurt – From Hell

26.03.2026 DE Munich – Backstage (Halle)

27.03.2026 DE Cologne – Luxor

28.03.2026 DE Hanover – MusikZentrum

04.04.2026 DE Berlin – Hole 44

05.04.2026 DE Magdeburg – Factory

13.11.2026 AT Dornbirn – Conrad Sohm

14.11.2026 AT Vienna – Szene