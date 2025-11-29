Schattenmann: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single “Schna-Na-Naps” vom kommenden Album “Endgegner”

Schattenmann haben ein Musikvideo zu ihrer neuen Single Schna-Na-Naps veröffentlicht. Der Track ist der dritte, vielversprechende Vorbote auf das kommende Studioalbum Endgegner, das am 13. März 2026 über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erscheint.

Was als Schnapsidee begann, wird hier zum Metal-Highlight: Schna-Na-Naps verbindet Electro und Metal zu einer einzigartigen Symbiose, die zum Abfeiern einlädt. Mit brachialen Riffs und fetten Beats liefert Schattenmann die perfekte Partykante! Das Video zieht diese Energie weiter hoch. Eine wilde Partynacht in einem dreiminütigen Sound-Adrenalinschub.

Frontmann Frank Herzig verrät uns:

„Aus einer Schnapsidee geboren, lag der Song jahrelang als Electro-Version in der Schublade. Als unser Produzent Henning Verlage meinte, wir müssten daraus einen Metal-Song machen, hielt ich ihn zunächst für verrückt – das ist doch nicht Schattenmann, dachte ich. Doch je mehr wir daran arbeiteten, desto klarer wurde: Es passt! Der Song versprüht dieselbe gute Laune wie Hände Hoch und macht einfach nur Bock zu eskalieren. Dazu kommen die brachialen Gitarren und die fetten Electronics – diese Symbiose macht den Song einzigartig. Er ist pure Energie, Spaß und Party in Reinform.“

Mit ihrem kommenden Studioalbum Endgegner gehen Schattenmann den nächsten Schritt. Härter, direkter und selbstbewusst metallisch. Mit neuem Label im Rücken starten Schattenmann in ein neues Kapitel ihrer Entwicklung und setzen ein klares Zeichen: Eine Band, neu geschmiedet in Stahl und Feuer, bereit, ihren Platz in der modernen Metal Landschaft zu behaupten

Endgegner Tracklist:

1. Endgegner

2. Besser Als Der Rest

3. Kamikaze

4. Einen Scheiß Muss Ich

5. Wir Sind Das Ende Der Welt

6. Kein Kommando

7. Schna-Na-Naps

8. Unmensch

9. Echo

10. Auf Die Zunge (Schattenmann Version)

11. Alter Ego

12. Gelegenheit Macht Liebe

Um die anstehende Album Veröffentlichung auch live gebührend mit euch zu feiern, haben Schattenmann für März ihre Endgegner-Tour 2026 bekannt gegeben.

Dein exklusiver Moment mit Schattenmann. Denn mit dem limitierten VIP-Ticket-Upgrade bekommst du Zugang zu einem einzigartigem Schattenmann-Erlebnis! Das beinhaltet dein VIP-Upgrade-Bundle:

– Endgegner Digipack CD

– VIP Pass

– 2 exklusive Unplugged Songs live – so roh und echt, wie du die Band noch nie gehört hast

– Meet & Greet

– Signing & Fotosession

– Early Merch Access – schnapp dir dein Merch vor allen anderen

Beginn: 1 Stunde vor offiziellem Einlass; Limitiert auf nur 20 Personen pro Konzert!

Das VIP-Upgrade ist nur gültig in Verbindung mit einem regulären Schattenmann-Konzertticket für die jeweilige Stadt:

Endgegner-Tour 2026

30.01.2025 DE Nürnberg – Schattenspiele (w/ Aesthetic Perfection & Induction)

w/ special guests

12.03.2026 DE Frankfurt – Das Bett

13.03.2026 DE Oberhausen – Kulttempel

14.03.2026 DE Stuttgart – LKA Longhorn

15.03.2026 DE Saarbrücken – Garage

19.03.2026 DE Hamburg – Knust

20.03.2026 DE Leipzig – Hellraiser

21.03.2026 DE Erfurt – From Hell

26.03.2026 DE Munich – Backstage (Halle)

27.03.2026 DE Cologne – Luxor

28.03.2026 DE Hanover – MusikZentrum

04.04.2026 DE Berlin – Hole 44

05.04.2026 DE Magdeburg – Factory

13.11.2026 AT Dornbirn – Conrad Sohm

14.11.2026 AT Vienna – Szene

Über Schattenmann

2016 gegründet, hat die Nürnberger Band Schattenmann die Metal-Welt wie im Sturm erobert! Gekrönt von seinem Top-10-Album Día De Muertos [2023], war der bisherige Weg des Quartetts um Sänger Frank Herzig, Gitarrist Jan Shook, Bassist Luke Shook und Schlagzeuger Rorschach von eindrucksvollem Songmaterial und mitreißenden Liveshows geprägt. Eine elektrisierende Kombination, mit der die Band insbesondere in Europa bereits zahlreiche Metalheads für sich gewinnen konnte. Packende Metal-Klänge und unentwegtes Touren sind letztendlich die Schlüssel des Schattenmann’schen Erfolgs, der die Truppe innerhalb von nicht einmal zehn Jahren zu einem wichtigen Aushängeschild des deutschen Hard ’n’ Heavy -Universums werden ließ.

Schattenmann sind:

Frank Herzig – Gesang

Jan Shook – Gitarre

Luke Shook – Bass

Rorschach – Schlagzeug