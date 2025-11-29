BOBfest 2026: mit Judas Priest und Airbourne geht das BOBfest in die dritte Runde

Die ersten Bands für das BOBfest 2026 stehen fest und es sind Namen, die den SparkassenPark Mönchengladbach am 25. Juli 2026 zum Beben bringen werden: Mit Judas Priest stehen als Headliner echte Metal-Legenden aus UK auf der Bühne und mit den australischen Hardrockern von Airbourne eine Band, die mit ihren fulminanten Rockbrettern immer abliefert. Die Besucher dürfen sich auf einen Tag voller Rock-Sound, angesagter Merch- und Gastro-Stände und echter BOB-Atmosphäre freuen. Weitere Bands werden im neuen Jahr angekündigt.

Nach den gefeierten Ausgaben mit Fury In The Slaughterhouse und Mando Diao 2024 sowie Alice Cooper und Danko Jones 2025 setzt RADIO BOB! die Erfolgsgeschichte fort und bringt für 2026 erneut Rock-Schwergewichte auf die Bühne. Judas Priest, Ikonen des Heavy Metal, prägen seit über fünf Jahrzehnten das Genre. Mit Klassikern wie Painkiller oder Electric Eye haben die Briten Musikgeschichte geschrieben – und zeigen 2026, dass ihre Feuerkraft ungebrochen ist. Das BOBfest wird eines der wenigen Europa-Konzerte der Band sein – ein exklusives Erlebnis für alle Metalheads.

Airbourne liefern dazu australischen Hard Rock in seiner intensivsten Form. Ihre Liveshows sind bekannt für Schweiß, Riffs und puren Abriss. Beim BOBfest 2026 treffen sie auf ein Publikum, das genau das feiert – laut, direkt, unaufhaltsam.

Abseits der Bühne bietet das Festivalgelände alles, was ein Rockherz begehrt: Von abwechslungsreichem Streetfood über Vinyl- und Musikliteraturstände bis hin zu exklusivem Merch. Und natürlich darf auch der große BOB-Stand nicht fehlen – mit Aktionen, Überraschungen und jeder Menge Rock zum Mitnehmen.

Das BOBfest 2026 verspricht einen einzigen, intensiven Festivaltag voller Rockhymnen, Begegnungen und echtem BOB-Spirit.

Mehr Infos und Updates unter: https://www.radiobob.de/bobfest-2026