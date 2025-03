Magnolia Park: neue Single mit Video „Worship“ feat. Plvtinum & Vana

Magnolia Park aus Orlando, Florida, haben ihre neue Single Worship veröffentlicht, noch vor ihrem kürzlich angekündigten Konzeptalbum Vamp, das am 11. April über Epitaph Records folgen wird.

Während die fünfköpfige Band auf dem kommenden Album Konventionen von Nu-Metal und Metalcore zerstört und neu konstruiert, präsentiert sich Worship als Beweis ihrer Vielseitigkeit. Sie orientieren sich an dem Gastkünstler, dem Dark-Pop-Star Plvtinum, und den süßlich-verzerrten Vocals der neuseeländischen Sängerin Vana und mischen Trap-angereicherte Beats und gutturale Riffs mit den mitreißenden Melodien des Sängers Joshua Robert.

Laut der Band ist „Worship ein verführerisches Lied, das die feine Linie zwischen Leidenschaft und Besessenheit auslotet und an die verdrehte Liebesgeschichte in Nosferatu erinnert.“

Die Hintergrundgeschichte von Vamp wurde stark von der Liebe der Band zu Anime, Horror und Fantasy inspiriert und von dem langjährigen Vampire Hunter D sowie Kultwerken wie Star Wars, Dracula und Joseph Campbells legendärem Monomythos inspiriert. Das Album ist der Soundtrack einer ominösen Reise durch die fiktive Welt von Nocturne Nexus, wo Herrscher und Rebellen um die Zukunft kämpfen. Schaut euch HIER die interaktive Website mit Bildern und Charakterillustrationen an, die euch durch die ersten beiden Kapitel der schaurigen Erzählung von Magnolia Park führen.

Letzten Monat enthüllte die Band die umfangreiche Handlung mit ihrer rasanten Lead-Single Cult und stellte die Protagonistin Aurora X1 vor, die ihre Anhänger zu einem epischen Showdown gegen eine finstere Macht zusammenruft. Worship dient als klangliche Verkörperung ihres Erzfeindes Obsidion, der heimtückische Gedankenkontrolltaktiken einsetzt, um seine Anhänger zu täuschen und in den Kampf gegen Auroras Armee zu ziehen.

Auf den elf Tracks von Vamp – intern produziert von den Produzenten der Band zusammen mit Andrew Wade (A Day To Remember, Wage War), Hiram Hernandez (blessthefall, Real Friends) und Andy Karpovck (408, Taylor Acorn) und gemischt von Zakk Cervini (Bad Omens, Bring Me The Horizon) – ist der Soundtrack von Magnolia Park eine dramatische Geschichte von purpurnem Blut und verchromtem Mut durch ihre eigene Mischung aus Mensch und Maschine. Sie stapeln surrende Elektronik und industrielle Untertöne neben Hammer-Breakdowns, Wänden aus verstimmten Gitarren und spaltenden Vocals und haben ihre erhebenden Pop-Punk-Hymnen zu etwas Schwererem und Komplexerem modifiziert.

Die Wurzeln des Projekts liegen in Australien: Nach triumphalen Auftritten vor Tausenden beim Good Things Festival 2023 war die Band mehr denn je ermutigt, eine neue musikalische Richtung einzuschlagen. Sie beschlossen, die härteren Einflüsse, mit denen sie bereits auf Halloween Mixtape II (2023) experimentiert hatten, wieder aufzugreifen und ihrem typischen Sound eine wilde Schärfe zu verleihen. Daraus entstand im letzten Sommer Shallow, einer der ersten Songs, die für den Nachfolger geschrieben wurden. Gelobt für seine „donnernde Instrumentierung“ (idobi), führte es die Band dazu, in größerem Maßstab darüber nachzudenken, was die nächsten Songs werden könnten. Schon bald waren sie damit beschäftigt, die Details des Albums auszuarbeiten und Charaktere, Schauplätze und Erzählungen zu erschaffen, die ihrem bereits fesselnden Sound neue Ebenen der Komplexität und Kreativität hinzufügen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die produktive fünfköpfige Band – Sänger Joshua Roberts, die Gitarristen Tristan Torres und Freddie Criales, Schlagzeuger Joe Horsham und Bassist Vincent Ernst – die Grenzen von Genres und Geschichten unermüdlich ausgelotet und ein Mixtape, 4 EPs, eine Menge Singles und 2 vollständige Alben veröffentlicht, die bis heute beeindruckende 215 Millionen Streams verzeichnen. Mit 1,4 Millionen Hörern monatlich hat ihre Fähigkeit, die Grenzen zu verwischen, Unterstützung von Kanälen wie GRAMMY.com, Brooklyn Vegan, MTV News, Guitar.com und anderen gefunden und ihnen eine internationale Social-Media-Followerschaft von über 1 Million begeisterten Fans beschert.

Vamp Tracklist:

1. Pain

2. Shadow Talk

3. Cult

4. The Screams

5. Worship (Ft. Plvtinum & Vana)

6. Shallow

7. Omen

8. Wasted

9. Crave (Ft. Pinknoise)

10. Reasons

11. Ophelia

