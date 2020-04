Course Of Fate: veröffentlichen zweite Single inkl. Video zu „Drifting Away“

Das brandneue Video von Course Of Fate zur heute erscheinenden Single Drifting Away gibt es hier zu sehen:

Der Song, welcher aus dem kommenden Album Mindweaver stammt, ist nun auf allen Digital- und Streamingplattformen zu hören.

Die Band kommentiert: „We’ve all been there. The weight of the world seemingly on our shoulders, the horrifying sensation of losing one’s mind and identity. Has it all been for naught? Has it all been but a raving fever dream with disastrous consequences? Our ballad pays tribute to our least metal of roots and inspirations”

Aus Norwegen kommen Course Of Fate und stehen in der Tradition ganz großer Progressive Rock- und Metal-Helden. Der Band gelingt das Husarenstück, gleichermaßen Fans von Opeth, Queensrÿche, Fates Warning und Pink Floyd zu begeistern. Das klingt selbstbewusst – und ist es auch. Zu Recht! Mindweaver ist ein 45-minütiges Konzeptwerk, das von Großtaten wie Scenes From A Memory, Operation: Mindcrime und The Wall beeinflusst ist, aber umgehend durch eine eigene Note beeindruckt. Course Of Fate faszinieren durch eine immense künstlerische Vision, manifestiert durch handwerkliche Finesse und wunderschöne Hooks.

Mindweaver wird über ROAR! Rock of Angels Records die Platte am 15. Mai 2020 digital, eine Woche später, am 22. Mai erscheint sie physisch.

Tracklist: