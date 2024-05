Tenside: Sommer-Festival-Tour 2024 und Arena-Shows mit Five Finger Death Punch

Tenside gehen mit ihrem neuen Album Come Alive Dying (Platz #6 – Deutsche Top 100 Album Charts) auf Sommer-Festival-Tour. Außerdem wird die Band die US-Band Five Finger Death Punch auf zwei Arena Konzerten in Zürich (CH) und Stuttgart (DE) im Juni und Juli neben Ice Nine Kills supporten.

Den Sommer über ist die Münchner Modern-Metal Formation auf zahlreichen Festivals wie dem Full Force, Summer Breeze Open Air oder dem Music Forge Festival zu sehen. Neben zwölf Festivalterminen und Arena Support Shows wurde nun auch noch eine exklusive Club Show am 28.06.24 in Düsseldorf bestätigt. Alle Infos, Termine und Ticketing Links findet man anbei.

Tenside Live 2024

Come Alive Dying – Summer Tour 2024

10.05.24 Heavy Days Festival – Dischingen

28.05.24 Hallenstadion – Zürich (Supporting: Five Finger Death Punch)

22.06.24 Full Force Festival – Gräfenhainichen

28.06.24 Der Hof – Düsseldorf (Exclusive Summer Club Show)

29.06.24 Summer Phase Festival – Hamburg

11.07.24 Schleyerhalle – Stuttgart (Supporting: Five Finger Death Punch)

12.07.24 Sommer am Kiez Open Air – Augsburg

20.07.24 Rock auf dem Berg Open Air – Marienberg

31.07.24 Free & Easy Festival – München

16.08.24 Summer Breeze Open Air – Dinkelsbühl

24.08.24 Music Forge Festival – Lich

21.09.24 Mett 4 All Festival – Geldern

Über Tenside:

Ein nervenzerfetzender Drahtseilakt zwischen Leben und Tod, den Tenside auch auf ihrem neuen Album vollziehen. Auf Come Alive Dying bewegt sich die Münchner Modern Metal-Formation in einer Zone zwischen Apokalypse und kreativer Neugeburt –eine stilistische und inhaltliche Gratwanderung, mit der das Quartett 2024 völlig neue Maßstäbe in seinem Genre setzt! Seit mehr als fünfzehn Jahren begeistert die im Jahr 2005 gegründete Formation eine internationale Fan-Community mit ihrem modernen Metal-Sound, in dem die Süddeutschen Einflüsse aus Metalcore, Thrash und Industrial Metal zu ihrem völlig eigenen und sofort wiedererkennbaren Trademark-Style verbinden.

Nach viel beachteten Alben wie Nova (2013), Convergence (2017) und Glamour & Gloom (2020) konnten Tenside mit dem im Januar 2024 releasten Longplayer Come Alive Dying ihren bisher größten Erfolg verbuchen und stiegen auf Platz 6 der deutschen Top 100 Album Charts ein. Und auch live haben sich Tenside durch unzählige Konzerte von kleinen Underground-Club bis zu den renommiertesten Festivalbühnen ein stabiles Standing erarbeitet. Neben diversen Headliner-Tourneen durch ganz Europa und die UK bis nach China und Japan war die Band als Support für internationale Größen wie Killswitch Engage, Trivium, As I Lay Dying, Bad Wolves sowie viele andere zu erleben und rockte weltweit die Bretter vom Wacken Open Air und Full Force bis zum bulgarischen Hills Of Rock und dem chinesischen Midi Festival.

Tenside Line-Up:

Daniel Kuhlemann – Vocals

Michael Klingenberg – Guitar

Jonas Hölscher – Bass

Johannes Jörg – Drums

