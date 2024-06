Stoned Jesus: Zwei Klassiker kehren zurück

Taucht ein, werte Seelen, denn wir begeben uns tief in das kaleidoskopische Universum von Stoned Jesus – den Vorreitern der europäischen psychedelischen Progressive-Rock-Szene. Mit einer Legacy, so intensiv wie ihr Name vermuten lässt, bringen das stets ambitionierte Trio nun ihre wegweisenden Alben neu heraus: das monolithische Seven Thunders Roar (2012) und das revolutionäre The Harvest (2015).

Gegründet in Kiew, Ukraine, im Jahr 2009 von Singer-Songwriter Igor Sydorenko, begann Stoned Jesus als kühnes Experiment. Vereint durch Leidenschaft für den allmächtigen Riff, seismische Grooves und grenzenlose Kreativität, durchbrach die Band die Barrieren des Genres und schuf ein Erbe, das zur modernen Mythologie wurde.

„Nach Jahren des Wartens bringen wir endlich zwei unserer beliebtesten Alben neu heraus, das schwergewichtige Progressive-Meisterwerk The Harvest und den bereits legendären psychedelischen Klassiker Seven Thunders Roar!„, erklärt Sydorenko. „Es ist lustig zu denken, wie überrascht die Leute damals waren, als sie The Harvest zum ersten Mal hörten – viele von ihnen erwarteten möglicherweise Seven Thunders Teil Zwei, aber als Songwriter war ich nie daran interessiert, mich selbst zu wiederholen. Und bei Seven Thunders – was könnte ich noch über dieses damals übersehen und heute gepriesene Album sagen, über seine Bedeutung und seinen Einfluss auf das Genre?“

„Dies war unsere erste Veröffentlichung mit unserem damaligen Manager, Vlad Lyashenko, dem Mann, der half, die ukrainische Rock- und Metal-Untergrundszene zu dem zu formen, was sie heute ist. Beide Neuauflagen sind seinem Gedächtnis gewidmet, da er letztes Jahr verstarb – gespenstischerweise genau an dem Tag, an dem wir unser fünftes Album Father Light veröffentlichten. Also genießt sowohl The Harvest als auch das remasterte Seven Thunders Roar mit Bonus-Tracks und trinkt einen auf den Kerl, dem wir unsere Karriere verdanken.“

Stoned Jesus begeben sich auf Tour durch das europäische Festland, um ihr 15-jähriges Jubiläum gebührend zu feiern. Auf dem Programm stehen Klassiker von Seven Thunders Roar und The Harvest, sowie Tracks ihres neuesten Albums Father Light, das bei Season of Mist erschienen ist.

Begleitet werden sie auf ihrer Reise von San Franciscos Mondo Drag, den polnischen Doom-Giganten Dopelord sowie Labelkollegen The Abbey, auf insgesamt 21 europäischen Konzerten.

Stoned Jesus Xv Jubiläumstour: