Offizielle Deutsche Charts: Saltatio Mortis schlagen Bon Jovi

Saltatio Mortis feiern mit ihrem neuen Album Finsterwacht ihren fünften Nummer-1-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Zuvor waren die Spielmänner bereits mit Das Schwarze 1X1 (2013), Zirkus Zeitgeist (2015), Brot Und Spiele (2018) und Für Immer Frei (2020) erfolgreich. Die Mittelalter-Rockband nahm freudig den Nummer-1-Award entgegen und bedankte sich bei ihren Fans und Unterstützern.

Saltatio Mortis äußerten sich begeistert: „Soeben haben wir erfahren, dass unser aktuelles Album Finsterwacht auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts ist. Wir sind einfach überwältigt, glücklich und freuen uns riesig, dass ihr alle da draußen das Ding genauso feiert wie wir! Unser Dank geht an alle, die uns über die ganze Zeit unterstützt haben, die unsere verrückten Ideen und die Freude an unserer Musik teilen und natürlich an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht und sich Finsterwacht nach Hause geholt haben. Ein besonderer Dank geht an Torsten, Bernhard und Niko! Ohne euch wäre das Projekt Finsterwacht nicht möglich gewesen.“

Die weiteren Podiumsplätze der Album-Charts sind prominent besetzt: Bon Jovi mit Forever auf Platz zwei und Herbert Grönemeyer mit der Jubiläumsedition von 4630 Bochum auf Platz drei. Auf Platz zwölf startet Formel-1-Pilot Charles Leclerc mit Sofiane Pamart und ihrer EP Dreamer. Weitere Neueinsteiger in den Top 12 sind Wanda mit Ende Nie (Platz fünf), Charli XCX mit Brat (Platz acht), Marianne Rosenberg mit Bunter Planet (Platz neun), Aurora mit What Happened To The Heart? (Platz zehn) und Royal Republic mit Lovecop (Platz elf).