Moggs Motel: Phil Mogg’s Neue Band unterschreibt bei SPV/Steamhammer

Große Neuigkeiten für Rock-Fans: Phil Mogg, der legendäre Sänger von UFO, meldet sich mit seiner neuen Band Moggs Motel zurück. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen und dem Ende von UFO ist Mogg nicht von der Bildfläche verschwunden.

Nach einer kreativen Pause hat Mogg gemeinsam mit Tony Newton von Voodoo Six und seinem langjährigen Partner Neil Carter die Band Moggs Motel gegründet. Das neue Album wurde im Studio von Iron Maiden-Bassist Steve Harris in Essex/UK aufgenommen und das Line-Up durch Joe Lazarus am Schlagzeug und Tommy Gentry an der Gitarre ergänzt.

Das kommende Album, das am 6. September 2024 über Steamhammer/SPV veröffentlicht wird, enthält zwölf zeitlose Songs, die zeigen, dass Mogg auch 2024 nichts von seinem künstlerischen Charisma eingebüßt hat. Fans können sich schon vorab auf zwei Singles freuen: Apple Pie erscheint am 28. Juni 2024 und Sunny Side Of Heaven folgt am 16. August 2024.

Verpasst nicht, Phil Mogg’s Ankündigung zu hören:

Der Vorverkauf für das Album startet am 28. Juni 2024!