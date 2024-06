Sandberg A/S – Car Charger 3in1 130W USB-C PD

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Car Charger 3in1 130W USB-C PD

Input: DC12-24V

Output USB-C port 1: 5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/5A (100W max)

Output USB-C port 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

Output USB-A : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)

Output USB-A + USB-C port 2 = 5V/4.8A (Balanced load total 30W)

Total power: 130W

Safety protection: Over-current, over-charging, short circuit

Gewicht: 43 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/car-charger-3in1-130w-usb-c-pd

Preis: 50,99 €

Dass Sandberg A/S nicht nur auf Elektroartikel im Bürowesen setzen, dürfte nach den letzten Berichten bekannt sein. Die Dänen haben zudem den Fokus auf Powerbanks und Outdoor-Lösungen gelegt. Heute geht es jedoch nicht direkt auf den Campingplatz eines Festivals, sondern wir fangen bei der Anreise schon an. Seit wenigen Wochen haben Sandberg A/S beim Car Charger nachgelegt und ein kleines, aber durchaus interessantes Produkt auf den Markt gebracht. Ihr werdet euch jetzt möglicherweise fragen, was an einem USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder besonders ist, darauf kommen wir in den nächsten Zeilen.

Mit dem Car Charger 3in1 130W USB-C PD habt ihr in eurem Fahrzeug stets einen USB-Anschluss griffbereit, der auf ordentlich Power setzt. Das Ladegerät verfügt über einen USB-C-Anschluss, der sowohl Smartphones als auch Laptops mit Energie versorgen kann. Zudem bietet es einen extrem leistungsstarken USB-C PD-Anschluss mit 100W, der besonders schnelles Laden von unterstützten Geräten ermöglicht. Darüber hinaus ist dieses Ladegerät auch mit herkömmlichen USB-Geräten kompatibel, sodass ihr eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte unterwegs aufladen könnt. Robust und hochwertig liegt der Charger mit 43 g kompakt in der Hand und versprüht eine hohe Qualität. Die fünf Jahre Garantie bräuchte man an dieser Stelle eigentlich nicht mehr zu erwähnen, ich möchte es dennoch einmal aufgreifen. Geeignet ist der Charger zudem für 12V als auch 24V. Ein Allrounder für PKW, LKW und Boot. Selbst der 30W USB-C bringt ordentlich Power mit, der 100W-Anschluss ist jedoch das Highlight, bei dem maximal der Preis etwas über den günstigen Varianten liegt. Rund 50 Euro rufen Sandberg für den Car Charger 3in1 130W USB-C PD aus; in diesem Fall hat die Qualität auch ihren Preis.