Kronowski: haben ihre neue Single „The Weight“ veröffentlicht

Die in Los Angeles ansässige Heavy-Modern-Metal-Band Kronowski hat eine neue Single mit dem Titel The Weight veröffentlicht. Der Titel kommt in eine erfolgreiche Phase für die Band, die dank der neuesten Veröffentlichungen Amber (2023) und Ashes Of Amber (2024) fast 44.000 monatliche Hörer auf Spotify erreichen kann.

The Weight ist die erste Single in der neuen Phase von Kronowski. Aufbauend auf der Basis aus melodischem, schwerem, modernem Metal, die auf ihrem Debütalbum Amber gelegt wurde, treibt der neue Track den Sound der Band sowohl moderner als auch härter voran. Kronowski kombinieren die Synthesizer und Beats moderner Produktion mit den schweren Riffs, die an Bands wie Lamb Of God oder Avenged Sevenfold erinnern, und verbindet diese unterschiedlichen Einflüsse mit soliden Refrains und Melodien, wodurch dieser Sound wirklich zu ihrem eigenen wird. The Weight ist nur die erste Single in dieser neuen Phase der Band, und es werden noch viel mehr folgen.

Die Single wurde von Adam Kronowski in den Hut Boy Studios in Culver City, LA aufgenommen. Gemischt von Dennis Ward in den Trakskak Studios in Deutschland und gemastert von Ted Jensen bei Sterling Sound in Nashville, Tennessee.

Kronowski sind:

Adam Kronowski – Songwriting, Produktion, Alle Instrumente, Gesang

Tommy Lenzi – Leadgitarre

Kronowski online:

Website

Facebook

Instagram