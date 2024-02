Kronowski: haben das neue Album „Ashes Of Amber” und Video zu „Clean“ veröffentlicht

Die amerikanische Heavy-Power-Alternative-Metal-Band Kronowski hat das neue Album Ashes Of Amber am 22. Februar veröffentlicht. Verpasst es nicht, wenn ihr ein Fan von Avenged Sevenfold, Sabaton, Mammoth WVH, System Of A Down und Lamb Of God seid!

Angefangen vom harten und aggressiven Titel Amber über die stimmungsvollen Verse und den mitsingen den Refrain der Lead-Single Clean bis hin zu einer vierteiligen, fünfzehnminütigen epischen Schlusssuite, durchdringt das Album eine Vielzahl von Einflüssen und bleibt dabei bestehen gefestigt durch ein Leitprinzip: gut geschriebener, energiegeladener Heavy Metal.

Das gesamte Songwriting, die Produktion und die Auftritte auf dem Album wurden vom Hauptmitglied der Gruppe, Adam Kronowski, übernommen, wobei die Leadgitarrenaufgaben durch den beeindruckenden Tommy Lenzi abgerundet wurden. Dennis Ward (Helloween, Angra, Firewind) kümmerte sich um den Mix und Mika Jussila (Children Of Bodom, Nightwish, Stratovarius) um das Mastering, was das Album von Anfang bis Ende zu einem Weltklasse-Erlebnis machte.

Für diejenigen, die sich für die härtere und aggressivere Seite der Band interessieren, werden Titel wie Dead Man, The Gauntlet und Amber eindeutig herausstechen, während diejenigen, die ein eher melodisches und rockigeres Erlebnis wünschen, Clean sicherlich lieben werden, Coming Home und Part Of The Plan. Und für diejenigen, die in experimentelleres Terrain vordringen möchten, sind der Reggaeton-Breakdown und der Mittelteil von Jasmine oder das kurvenreiche Schlussepos What’s A Man To Do genau das Richtige. Hier ist für jeden Heavy-Enthusiasten etwas dabei.

Ashes Of Amber Tracklist:

1. Clean

2. Amber

3. Jasmine

4. Time To Go

5. Dead Man

6. End Of The World

7. Coming Home

8. Part Of The Plan

9. Anything At All

10. The Gauntlet

11. Change You – Part I

12. What’s A Man To Do – Part II

13. The Way – Part III

14. On And On – Part IV

Kronowski sind:

Adam Kronowski – Songwriting, Produktion, alle Instrumente, Gesang

Tommy Lenzi – Leadgitarre

