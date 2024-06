Rivages: haben ihr neues Album „Mug’s Game“ veröffentlicht

Rivages erste EP Under Fire wurde von Mathias Duquennoy (JeonWi) und Cyril Crozier von Cantera Recordings am 30.01.2021 aufgenommen.

Am 15.08.2023 wurde das neue Album Music Is Sexual veröffentlicht, ein Album mit neun Songs, bei dem verschiedene Experimente umgesetzt wurden, darunter Jazz- und Heavy Metal-Elemente, die dem Grunge-Genre hinzugefügt wurden. Das Album entstand dank des gleichnamigen Songs Music Is Sexual, einem Punk-Song, inspiriert vom Stil der inzwischen historischen Sex Pistols, aber es ist auch dank des Songs If You Want To Kill Me, dass das Projekt eine große Entwicklung erfuhr und den Stil der Band als Dark Punk identifizierte, indem es die Klänge der historischen Gruppen der 90er Jahre mit Modernisierungen übernahm.

Am 20.05.2024 wurde das dritte Album Mug’s Game mit elf Songs veröffentlicht.