Songs Of Euphoria: haben neues Album „Phantom Master“ veröffentlicht

Phantom Master – Songs Of Euphorias neues Album ist ein nicht allzu subtiler Fingerzeig auf unsere Beziehung zu digitalen Medien. Es saugt dich ein und spuckt dich mit der Kraft der Stimmen der drei Sängerinnen wieder aus. Songs Of Euphorias zweite Single Phantom Master beginnt mit der kraftvollen Aussage „Chaos – Meister – Qual und Katastrophe“. Dieses Gefühl, zuerst tief in etwas hineingesogen zu werden, nur um mit unbeschreiblicher Wucht wieder ausgespuckt zu werden, dürfte vielen von uns vertraut sein. Der von Christian Cieslak geschriebene Song wurde von Michael Endes Darstellung der Grauen Herren in seinem Buch Momo sowie von einem Zitat von Astrid Lindgren inspiriert, die schon damals erkannte, dass wir uns viel zu wenig Zeit nehmen, um unsere Augen und Gedanken einfach schweifen zu lassen. Dieses Bild auf die heutige Zeit zu übertragen, erzeugt eine eher dystopische Sichtweise, in der wir nicht nur umhüllt, sondern auch von digitalen Medien kontrolliert und geleitet werden. Unsere Individualität hängt von Likes und Followern ab – „plug you – hug you – sweet caress“ – unser Belohnungszentrum wird aktiviert. Phantom Master ist eine sozialkritische Symphonic-Rock-Hymne, die nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern auch zum Mitsingen und Mitbewegen einlädt. Phantom Master aktiviert unser Belohnungszentrum ähnlich wie Likes und Follower.

Wie ihre Debütsingle The March Of The Amazons, die schnell Anklang bei Plattformen wie RightChordMusic fand, erzählt Phantom Master eine in sich geschlossene Geschichte. Wie zuvor wurde dieses epische Stück von Gitarrist Christian Cieslak zusammen mit Moritz Peter Gläser und LockeSound im Backyard Studio produziert. Dort konnten die drei Sängerinnen Nadine, Melina und Lucia ihre stimmliche Kraft unter Beweis stellen, Gregor ließ die tiefen Bassnoten erklingen, Guido zeigte seine Kraft am Schlagzeug und natürlich trieb Christian die Melodie auf seiner Gitarre voran. Phantom Master zeigt besonders die Inspiration durch Bands wie Nightwish – mit zusätzlicher Paukenkraft – was durch den renommierten Mastering-Ingenieur Tom Porcell, der der genannten Band und vielen anderen zu ihrem bekannten Sound verhalf, noch betont wird.

Songs Of Euphorias – Phantom Master wurde am 24.05.2024 auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht.