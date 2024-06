Steve Hackett: kündigt Neuauflage seines Katalogs klassischer Musik an

Der legendäre Rockgitarrist Steve Hackett und InsideOut Music freuen sich, Wiederveröffentlichungen seines klassischen Katalogs anzukündigen, die im August 2024 mit Bay Of Kings und Momentum beginnen. Steve kommentiert: “My love of classical guitar began to coalesce with both Bay of Kings and Momentum, which showed another side of the guitar. This was the opposite of Rock ’n‘ Roll … a more romantic and personal approach already hinted at within both the Genesis music and my solo work. I’m proud that these albums are getting a second lease of life.”

Bay Of Kings wurde ursprünglich 1983 veröffentlicht und ist sein erstes Album mit instrumentaler, klassischer Gitarrenmusik, zu der auch Nick Magnus und John Hackett beigetragen haben.

Momentum wurde ursprünglich 1988 veröffentlicht und zeigt, wie Steve wunderschöne Kompositionen zusammen mit seinem Bruder John Hackett an der Flöte einspielt.

Um euch schon mal auf die bevorstehenden Releases einzustimmen, zeigt Steve hier einen kleinen Teaser:

Beide Alben wurden für Vinyl neu gemastert und werden als Gatefold 180g LPs in schwarzen und limitierten farbigen Vinyl-Editionen erhältlich sein. Neue Digipak-CD-Editionen werden ebenfalls erhältlich sein und können HIER für die Veröffentlichung am 2. August 2024 vorbestellt werden.