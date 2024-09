Steve Hackett: kündigt „Metamorpheus“ und „Tribute“ Re-issues an

Der legendäre Rockgitarrist Steve Hackett und InsideOutMusic kündigten kürzlich eine Reihe von Neuauflagen seines klassischen Katalogs an, die letzten Monat mit Bay Of Kings und Momentum begann. Jetzt freut er sich, bekannt zu geben, dass als nächstes die beiden Alben Metamorpheus und Tribute, am 15. November 2024, neu aufgelegt, erscheinen.

Metamorpheus, ursprünglich 2005 veröffentlicht, ist ein Werk über Orpheus und seine Reise durch die Unterwelt. Dabei arbeitete Steve mit einer Bläser- und Streichergruppe unter dem Namen The Underworld Orchestra zusammen, sowie mit seinem Bruder John Hackett an der Flöte und Dick Driver am Kontrabass.

Auf Tribute, das ursprünglich 2008 veröffentlicht wurde, huldigt Steve einigen seiner Lieblingskomponisten wie Bach, Byrd, Barrios und anderen, wobei er nur seine nylonsaitige Akustikgitarre benutzt.

Beide Alben wurden für Vinyl neu gemastert und werden zum ersten Mal als Gatefold 180g LPs in schwarzer und limitierter farbiger Vinyl-Ausgabe erhältlich sein. Neue Digipak-CD-Editionen werden ebenfalls erhältlich sein und können alle hier vorbestellt werden:

https://stevehackett.lnk.to/Metamorpheus-Reissue

https://stevehackett.lnk.to/Tribute-Reissue