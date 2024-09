Time For Metal – Event Rückblick: des Festival Sommer 2024

Der erste Time For Metal – Event Rückblick zum Festival Sommer 2024 ist da! Zwischen April und September waren wir auf 58 Festivals unterwegs und haben insgesamt 86 Berichte verfasst. Erlebt mit uns die Highlights des Sommers, spannende Auftritte und unvergessliche Momente aus der Welt der Metal-Festivals. Hier könnt ihr alle Festivals mit ihren Artikeln nachlesen.

April

Ragnarök Festival 2024 vom 04.04.2024 bis 06.04.2024 in der Stadthalle Lichtenfels (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Franconia Festival am 19.04. und 20.04.2024 in der Music Hall Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Walpurgisnacht am 26. und 27.04.2024 im ORWOHaus Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

18. Mosh Im Mai am 27.04.2024 in der Kieler Räucherei (den Artikel findet ihr HIER!)

Mai

Presented by TFM.rocks: Andernach Metal Days 2024 am 03.05. und 04.05.2024 im JUZ Andernach / Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Presented by TFM.rocks: Andernach Metal Days 2024 am 03.05. und 04.05.2024 im JUZ Andernach / Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock In Rautheim 2024 am 10.05. und 11.05.2024 in Braunschweig (den Artikel findet ihr HIER!)

Crawling Chaos Live mit Hexer, Teufelnacht, Nebelkrähe und Wrack am 11.05.2024 im Jugendkulturcafé Troisdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 09.05. bis zum 12.05.2024 in Rastede (den Artikel findet ihr HIER!)

Biberttal Festival vom 17.05. bis 19.05.2024 in Andorf am Spielplatz (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 in Netphen–Deuz – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 in Netphen–Deuz – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 im Netphen–Deuz – Tag 3 (den Artikel findet ihr HIER!)

Juni

Racino Rocks am 01.06.2024 am Racino in Ebreichsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Sonntag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Im Park vom 07.06. bis 09.06.2024 in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Chronical Moshers Open Air vom 07.06. bis 09.06.2024 am Mühlteich Hauptmannsgrün (den Artikel findet ihr HIER!)

Superkunstfestival 2024 am 15.06.2024 in Lübeck (den Artikel findet ihr HIER!)

Full Force Festival 2024 vom 21.06. bis 23.06.2024 in Ferropolis (den Artikel findet ihr HIER!)

Boarstream Open Air am 22.06.2024 auf dem Sportplatz Buchenbach (den Artikel findet ihr HIER!)

Park Waves beim Vainstream Rockfest 2024 am 28.06.2024 in Münster (den Artikel findet ihr HIER!)

Trouid Fest am 28.06. und 29.06.2024 in Naundorf/Gößnitz (den Artikel findet ihr HIER!)

Tuska Festival 2024 vom 28.06. bis 30.06.2024 in Suvilahti, Helsinki, Finnland (Tag 1) (den Artikel findet ihr HIER!)

Tuska Festival 2024 vom 28.06. bis 30.06.2024 in Suvilahti, Helsinki, Finnland (Tag 2) (den Artikel findet ihr HIER!)

Tuska Festival 2024 vom 28.06. bis 30.06.2024 in Suvilahti, Helsinki, Finnland (Tag 3) (den Artikel findet ihr HIER!)

Moos Meadow vom 28.06. bis 30.06.2024 in Feuchtwangen (den Artikel findet ihr HIER!)

Mission Ready Festival am 29.06.2024 im Eventzentrum Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Juli

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 1, Mittwoch (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 2, Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 3, Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 4, Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Fajtfest vom 04.07. bis 06.07.2024 am Skiareal in Velké Meziříčí (den Artikel findet ihr HIER!)

4. Burning Pants Festival vom 05.07. bis 07.07.2024 in Hude (Oldenburg) (den Artikel findet ihr HIER!)

Area 53 Festival 2024 vom 11.07. bis 13.07.2024 in Leoben (Österreich) (den Artikel findet ihr HIER!)

In Flammen Open Air vom 11.07. bis 13.07.2024 am Entenfang Torgau (den Artikel findet ihr HIER!)

Baden In Blut Metal Open Air am 19.07. und 20.07.2024 in Weil am Rhein (den Artikel findet ihr HIER!)

Shelter Festival 2024 am 19.07. und 20.07.2024 in Eggebek (den Artikel findet ihr HIER!)

Open Air Seedorf 2024 am 20.07.2024 auf der Pferdewiese in Seedorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Donnerstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Freißenbüttel (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Freißenbüttel (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Heimburger Metalnacht Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock The Forest – Rengsdorfer Rockfestival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Rengsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Schlichtenfest Open Air am 26.07. und 27.07.2024 in Ottobeuren (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 27.07. und 28.07.2024 in Bückeburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Wacken Open Air 2024 vom 31.07. bis 03.08.2024 in Schleswig-Holstein (Sonntag bis Donnerstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Wacken Open Air 2024 vom 31.07. bis 03.08.2024 in Schleswig-Holstein (Freitag und Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

August

Full Rewind Festival 2024 vom 02.08.2024 bis 04.08.2024 auf dem Flugplatz Roitzschjora, Löbnitz (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2024 vom 08.08. bis 10.08.2024 in Schlotheim (Donnerstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2024 vom 08.08. bis 10.08.2024 in Schlotheim (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2024 vom 08.10. bis 10.08.2024 in Schlotheim (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Hoflärm Festival vom 08.08. bis 10.08.2024 in Marienthal (Tag 1 und 2) (den Artikel findet ihr HIER!)

Hoflärm Festival vom 08.08. bis 10.08.2024 in Marienthal (Tag 3) (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2024 vom 14.08. bis 17.08.2024 in Dinkelsbühl – Dienstag/Mittwoch (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2024 vom 14.08. bis 17.08.2024 in Dinkelsbühl – Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2024 vom 14.08. bis 17.08.2024 in Dinkelsbühl – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2024 vom 14.08. bis 17.08.2024 in Dinkelsbühl – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

ArcTanGent Festival vom 14.08. bis 17.08.2024 in Bristol, England (den Artikel findet ihr HIER!)

Reload Festival vom 15.08. bis 17.08.2024 in Sulingen – Tag 1, Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Reload Festival vom 15.08. bis 17.08.2024 in Sulingen – Tag 2, Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Reload Festival vom 15.08. bis 17.08.2024 in Sulingen – Tag 3, Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Jailbreak Festival am 16.08. und 17.08 2024 im Fængslet, Horsens – Tag 1, Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Jailbreak Festival am 16.08. und 17.08.2024 im Fængslet, Horsens – Tag 2, Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Baltic Open Air 2024 vom 21.08. bis 25.08.2024 in Busdorf bei Schleswig (den Artikel findet ihr HIER!)

Deathfeast Open Air 2024 vom 22.08. bis 24.08.2024 in Andernach / Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Deathfeast Open Air 2024 vom 22.08. bis 24.08.2024 in Andernach / Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Deathfeast Open Air 2024 vom 22.08. bis 24.08.2024 in Andernach / Tag 3 (den Artikel findet ihr HIER!)

Paddy Rock Open Air am 23.08. und 24.08.2024 in Halvestorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Krautrock Open Air Am Meer 2024 am 24.08.2024 auf dem Open Air Gelände am Pumpwerk in Wilhelmshaven (den Artikel findet ihr HIER!)

Metalacker Tennenbronn am 30.08. und 31.08.2024 in Schramberg-Tennenbronn (den Artikel findet ihr HIER!)

Tattoo & Metal Music Fest 2024 vom 30.08. bis 01.09.2024 in der Messe Halle, Hamburg-Schnelsen (den Artikel findet ihr HIER!)

September

Haste Open Air am 06.09. und 07.09.2024 in Osnabrück – Haste Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Haste Open Air am 06.09. und 07.09.2024 in Osnabrück – Haste Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 06.09. bis 08.09. 2024 in Luhmühlen – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 06.09. bis 08.09. 2024 in Luhmühlen – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Hard On The Wind Festival 2024 am 09.09.2024 in der Kieler Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2024 in der Balver Höhle vom 05.09.2024 bis 07.09.2024 / Der Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2024 in der Balver Höhle vom 11.09.2024 bis 13.09.2024 / Der Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Haby Rockt Open Air 2024 vom 20.09 bis 21.09.2024 in Haby (den Artikel findet ihr HIER!)

Deaf Forever Birthday Bash vom 21.09.2024 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.san Herbstoffensive vom 21.09 bis 22.09.2024 Uhrwerk in Weimar (den Artikel findet ihr HIER!) (folgt in Kürze)