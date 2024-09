Haste Open Air am 06.09. und 07.09.2024 in Osnabrück – Haste Tag 2

Festivalname: Haste Open Air

Bands: Liederkranz Haste, Lichterfeld, FRAUPAUL, Drei Meter Feldweg, Hi! Spencer, Do Not Bleach, Damona, Tripkid, Liedfett, Das Lumpenpack

Ort: Osnabrück-Haste

Datum: 06.09. – 07.09.2024

Kosten: Kombiticket im Early Bird 35 Euro / weitere Preiskategorien

Genre: Rock, Punk

Besucher: 1.200 Besucher pro Abend (ausverkauft)

Veranstalter: Haste Open Air Christus König Gemeinde

Link: www.hasteopenair.de

Heute starten wir um 16 Uhr mit Do Not Bleach. Die Opener starten mit knapp 50 Leuten im Infield, aber es werden stetig mehr. Heute knallt die Sonne und wir genießen es, dass die Kirche so viel Schatten spendet. Top Of The Mountain ist der neuste Song der Osnabrücker Combo und uns gefällt, wie gut sich Sängerin Sara stimmlich gegen den Sound der Kollegen durchsetzt. Wir sehen uns noch Legend an und suchen uns dann einen Sitzplatz, um erst mal den Magen zu füllen. Auch hier hinten ist der Sound super und wir sind uns einig, dass man diese Band auch echt gut so im Hintergrund hören kann, da nervt einfach gar nix.

Um 17:15 Uhr ist Damona an der Reihe. Schlagzeug und Gitarrist haben auf der Bühne jeweils eine kleine Erhöhung, quasi ihr zugewiesener Platz. Der Rest der Fläche gehört der kleinen, quirligen Sängerin und sie weiß sie absolut zu nutzen. Und was dann kommt, habe ich echt nicht erwartet. Die fast niedlich wirkende Protagonistin zieht alle Register und ist so eine unfassbare Entertainerin, dass man einfach hinsehen muss. Dieses Mädchen ist auf der Bühne zu Hause, performt, als hätte sie nie etwas anderes getan. Mimik, Körpersprache und Gesang greifen so unfassbar ineinander, als würde man ein Theaterstück anschauen. Ob die sehr tanzbaren Stücke, die leisen Töne bei Fix This oder das fast poppige Women, sie zelebriert jeden Song auf ihre ganz besondere Art. Und auch die Ansagen sind so offen und nahbar, dass es wirklich faszinierend ist. Nun wäre es gemein, ihre Kollegen an den Instrumenten völlig zu unterschlagen, denn auch der Schlagzeuger liefert eine wirkliche Show ab und der Gitarrist gibt durchgängig Vollgas und springt und wirbelt auf seiner eigenen kleinen Bühne herum. Fazit: Damona sollte man unbedingt weiter auf dem Zettel haben!

Um 18:20 Uhr ist TRiPKiD dran und ich weiß so gar nicht, was mich erwartet. Die T-Shirts am Merchstand zeigen eher verwirrende Bilder, allerdings ist der Sänger in seinem rosa Jogginganzug dann doch nicht ganz so schräg wie befürchtet. Der Rock-Rap-Mix ist nicht wirklich unser, aber die Jugend feiert die drei Stuttgarter und das ist ja hier das Schöne: In Haste ist für jeden was dabei. Wir suchen uns einen Sitzplatz im Schatten. Seit zwei Tagen kämpfe ich gegen Erkältung und Fieber und langsam ist der Körper echt erschöpft.

Bevor der nächste Act startet, beginnt im Merchzelt der Vorverkauf fürs Haste Open Air 2025 und als Dank für den diesjährigen Ausverkauf bekommen die Anwesenden jetzt die Chance, eins der ersten 100 Kombitickets für nur 40 Euro zu ergattern. Als diese vergriffen sind, gibt es weitere 100 Stück für 45 Euro. Die Warteschlange wirkt schier endlos und das ist eigentlich nur der nächste Beweis dafür, wie schön es hier ist. Jeder möchte gerne wiederkommen. Auch der Online-Verkauf ist inzwischen gestartet und mit ok.danke.tschüss und 100 Kilo Herz sind die ersten zwei Bands für 2025 veröffentlicht.

Liedfett ballern um Punkt 20 Uhr los und ob Ball oder Nur Mut, Sänger Daniel Michel springt barfuß ununterbrochen auf der Bühne herum, performt, heizt dem Publikum ein und erlaubt kaum durchzuatmen. Sie ziehen alle in ihren Bann und gefühlt jeder springt oder wippt im Takt. Sogar mein 7-jähriger Sohn steht jubelnd in der ersten Reihe und dreht völlig durch. Ob Seifenblasen oder Handylichtermeer, hier ist alles dabei, was für gute Stimmung sorgt und als der Auftritt gegen 21 Uhr endet, sind alle glücklich und zufrieden.

Um 21:30 Uhr startet Das Lumpenpack den letzten Slot des diesjährigen Festivals. Bekannt sind sie für ihre humorvollen Texte im Punkrock-Gewand und im Publikum entdeckt man zahlreiche Fans. Songs wie HausKindBaum oder Kann Es Sein, Das Du Dumm Bist gehen ordentlich nach vorne und werden vom Publikum lautstark mitgesungen. Schließlich fahren Sänger und Gitarrist noch auf einem aufblasbaren Auto über das Publikum. Ich glaube, an Entertainment hat hier heute Abend wirklich nichts gefehlt.

Abschließend war in diesem Jahr eigentlich nichts für uns Genre-typisches dabei. Trotzdem hatten wir durchweg gute Laune und haben gute Bands außerhalb des üblichen Tellerrands gesehen. Die Stimmung war toll, die Organisation sowieso. Alle Ehrenamtlichen haben einen hervorragenden Job gemacht und egal wo man die Delegation aus Kuba sah, diese vier Menschen haben immer über das ganze Gesicht und aus tiefstem Herzen gestrahlt. Ich glaube, sie hatten die Zeit ihres Lebens. Unser Respekt an die Veranstalter und alle, die hier beteiligt waren, um dieses wunderschöne Wochenende auf die Beine zu stellen. Absolut besuchenswertes Festival!

Hier kommt ihr zum Bericht von Tag 1: