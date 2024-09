Fuming Mouth: veröffentlichen neue Single „Metal On Metal“

Ah… der Herbst ist da. Die Blätter färben sich, der Duft von Kürbisgewürz liegt in der Luft, warme Stiefel halten die kühle Luft in Schach und der gutturale Sound von Fuming Mouths neuer Single Metal On Metal dringt in deine Ohren. Wahrlich, das perfekte Wetter für ungezügelten Death Metal! Der neueste, brodelnde Track der angesehenen Band aus Neuengland ist bei Nuclear Blast Records kurz vor den anstehenden Shows und Festivalauftritten Anfang September erschienen.

Sänger und Gitarrist Mark Whelan beschreibt die Single wie folgt:

„Equally parts death metal and hardcore. Get to head banging and get to moshing.“

Metal On Metal wurde zusammen mit Kurt Ballou (Full Of Hell, Code Orange, Nails) in den GodCity Studios während der Last Day Of Sun-Aufnahmesession der Band produziert und ist Teil des Konzepts des von der Kritik gefeierten Albums, das von Whelans Kampf mit akuter myeloischer Leukämie inspiriert ist und von Durchhaltevermögen, Überleben und Wiederauferstehung handelt.

Nach der Überwindung ihrer Krebserkrankung im Jahr 2022 meldeten sich Whelan und seine Crew Ende 2023 mit Last Day Of Sun zurück und setzten damit einen neuen Maßstab für den Death Metal. Mit den rohen, brutalen Tracks The Silence Beyond Life, I’ll Find You und Kill The Disease entrollt sich das Album mit katastrophalen Riffs und düsterem, wildem Gesang, der die Fans auf eine turbulente Reise durch den mühsamen Prozess von Leiden und Heilung mitnimmt.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Band zwei weitere Singles, Daylight Again und Timeless.

