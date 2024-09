One Morning Left: kündigen ihr kommendes Album „Neon Inferno“ an und starten Vorbestellungen

Die finnische Metalcore-Band One Morning Left meldet sich mit einem Paukenschlag zurück und kündigt ihr mit Spannung erwartetes neues Album Neon Inferno an, das am 25. Oktober erscheinen soll. Das Album verspricht eine hochoktanige Mischung aus dem typischen Sound der Band mit neuen, elektrisierenden Elementen.

Um den Fans einen Vorgeschmack auf das zu geben, was kommen wird, haben One Morning Left gerade ihre neueste Single Michael, The Knight veröffentlicht. Der Track ist eine Hommage an die kultige Fernsehserie Knight Rider und verbindet nostalgische Synthies mit der wilden Energie der Band. Es ist eine dynamische Fusion aus 80er-Jahre-Vibes und modernem Metalcore, die Fans sicher lieben werden.

Zusätzlich zur Single kann Neon Inferno ab sofort vorbestellt werden und bietet den Fans exklusive Bundles und Merchandise in limitierter Auflage. Da die Veröffentlichung des Albums kurz bevorsteht, wird dies eines der ehrgeizigsten und aufsehenerregendsten Projekte der Band sein.

Seht euch Michael, The Knight jetzt hier auf YouTube an:

Der Song ist ab sofort auf allen DSPs erhältlich.

Vorbestellungen von Neon Inferno als CD, limitiertes farbiges Vinyl sowie einzigartige Merch-Optionen sind ab sofort im Arising Empire Online Shop erhältlich.

https://arisingempire.com/neoninferno.

Neon Inferno – Tracklisting:

1. Emerald Dragon

2. Tonight

3. Ride Till I Die

4. Neon Inferno (Paradise)

5. Maverick

6. Reunion

7. 3,2 1 GO!

8. Summerlovin

9. Michael, The Knight

10. Toyko Love

11. Beat It

12. Ruby Dragon (Van Derand Remix)

13. Summerlovin_ (Van Derand Remix)

Erlebt One Morning Left live an den folgenden Terminen:

🇳🇴12.9 Oslo @ Parkteatret

🇸🇪13.9 Stockholm @ Kollektivet Livet

🇸🇪14.9 Gothenburg @ Musikens Hus

🇫🇮19.9 Turku @ Utopia

🇫🇮20.9 Tampere @ Klubi

🇫🇮21.9 Helsinki – Techfest

🇸🇪26.9 Helsingborg @ The Tivoli

🇩🇰27.9 Sønderborg @ Sønderborghus

🇩🇰28.9 Copenhagen @ Distillery

🇫🇮25.9 Seinäjoki – Rytmikorjaamo (Release Party Show)

🇩🇪30.10 Frankfurt @ Nachtleben

🇩🇪31.10 Cologne @ MTC

🇳🇱1.11 Sittard @ Volt

🇫🇷2.11 Paris @ Backstage by the Mill

🇨🇭3.11 Solothurn @ Kofmehl Raumbar

🇩🇪4.11 Munich @ Backstage Club

Tickets: hier

Das vierte Album Hyperactive von One Morning Left ist das erste neue Material der Band seit fünf Jahren und läutet ein ganz neues Kapitel in ihrer Geschichte ein. Inspiriert von Retro-Elektronik und Videospielmusik sowie 80er-Jahre-Hardrock blieb die Band ihren härteren Wurzeln treu und erkundete gleichzeitig neue musikalische Territorien.

Mit ihrem neuen Album Neon Inferno, das am 25. Oktober erscheinen soll, wird die Band diese Entwicklung fortsetzen. Das neue Album verspricht, auf dem Fundament von Hyperactive aufzubauen und ihre eklektischen Einflüsse zu einem energiegeladenen, genreübergreifenden Sound zu verschmelzen.

Nicht nur ihr musikalischer Stil hat sich verändert, sondern auch ihr Line-Up. Aus der Besetzung des 2016er Albums Metalcore Superstars kehren Frontmann Mika Lahti, Sänger und Gitarrist Leevi Luoto und Schlagzeuger Niko Hyttinen zurück. Für zusätzliche Schlagkraft sorgen die neuen Mitglieder Tuukka Ojansivu an der Gitarre und Miska Sipiläinen am Bass sowie die Rückkehr von Keyboarder Touko Keippilä aus der ursprünglichen Panda <3 Penguin-Besetzung der Band.

Die 2008 in Vaasa, Finnland, gegründete Band One Morning Left ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Electro-, Hardcore- und Metalcore-Einflüssen sowie für ihre unterhaltsamen und energiegeladenen Liveshows, bei denen absolut alles passieren kann. Mit Neon Inferno lädt die Band ihre Fans ein, sie auf ihrem Weg zu begleiten, die Welt ein bisschen epischer zu machen!

One Morning Left sind:

Mika Lahti | Leadgesang

Leevi Luoto | Gitarre & Leadgesang

Tuukka Ojansivu | Gitarre & Backing Vocals

Miska Sipiläinen | Bass & Backing Vocals

Touko Keippilä | Keyboards & Hintergrundgesang

Niko Hyttinen | Schlagzeug

One Morning Left online:

https://www.instagram.com/onemorningleftofficial

https://www.facebook.com/onemorningleft

https://www.onemorningleft.com