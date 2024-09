Enforced: kündigen neue EP „A Leap Into The Dark“ an und veröffentlichen Titeltrack

Die Thrasher Enforced aus Virginia sind zurück und kündigen ihre neueste EP A Leap Into The Dark an, die am 25. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Die Sechs-Song-EP enthält drei brandneue Enforced-Tracks sowie drei B-Seiten, darunter den Fan-Favoriten Casket und die Coverversionen von The Chase Is On (English Dogs) und Deadly Intentions (Obituary).

Der Titeltrack der EP, A Leap Into The Dark, ist ab sofort erhältlich, begleitet von einem intensiven neuen Musikvideo, das hier zu sehen ist:

Der Frontmann der Band gibt einen Einblick in die Thematik des Titeltracks: „A Leap Into The Dark is fixated around a very vivid dream I had that I couldn’t forget or erase. Lyrically, it’s about taking a massive leap of faith into a chaotic unknown. It could lead to blessings or towards your downfall. It doesn’t matter; you’re at the moment where you need to make a decision. A Leap Into The Dark is the choice I’ve made. I am not afraid of the unknown life.“

A Leap Into The Dark wurde von dem namhaften Arthur Rizk (Blood Incantation, Power Trip, Kreator, Code Orange) produziert und gemischt und fängt die schonungslose Rohheit von Enforced perfekt ein. Die neue EP baut auf dem Hardcore-Thrash-Fundament auf, das sie mit ihren von der Kritik gefeierten Alben War Remains (2023) und Kill-Grid (2021) gelegt haben, und ist ein Vorbote für das, was noch kommen wird.

A Leap Into The Dark – Tracklist:

1. Betting On The End

2. A Leap Into The Dark

3. Deafening Heartbeats

4. Casket (2024 Remaster)

5. Deadly Intentions (Obituary Cover)

6. The Chase Is On (English Dogs Cover)

Enforced werden im November zusammen mit Gatecreeper und 200 Stab Wounds auf große Europatour gehen. Die Tour beginnt am 30. Oktober 2024 in Dublin und wird in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Italien, Österreich, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und Belgien Halt machen.

Europäische Tourdaten:

30.10. Dublin, IE @ Whelan’s

31.10. Bristol City, UK @ The Fleece

01.11. London, UK @ O2 Academy Islington

02.11. Manchester, UK @ Damnation Fest

03.11. S-Hertogenbosch, NL @ Sepulfest

04.11. Wiesbaden, DE @ Schlachthof

05.11. Zürich, CH @ Dynamo

06.11. Mailand, IT @ Legend Club

07.11. Wien, AT @ Arena

08.11. München, DE @ Backstage

09.11. Essen, DE @ Turock

10.11. Hannover, DE @ Musikzentrum

11.11. Kopenhagen, DK @ Pumpehuset

12.11. Oslo, NO @ John Dee

14.11. Tampere, FI @ Olympia

15.11. Helsinki, FI @ Aaniwalli

16.11. Oulu, FI @ Kantakrouvi

18.11. Stockholm, SE @ Kollektivet Livet

19.11. Göteborg, SE @ Filmstudios

20.11. Hamburg, DE @ Knust

21.11. Berlin, DE @ SO36

22.11. Leipzig, DE @ UT Connewitz

23.11. Stuttgart, DE @ Im Wizemann

24.11. Antwerpen, BE @ Zappa

Mit A Leap Into The Dark begeben sich Enforced auf eine neue Ebene der Aggression und Intensität. Die Fans können nichts Geringeres als einen akustischen Frontalangriff erwarten, mit dem sich die Band ihren Platz im Pantheon des modernen Thrash sichert.

Enforced sind:

Knox Colby – Gesang

Will Wagstaff – Gitarren

Zach Monahan – Gitarren

Ethan Gensurowsky – Bass

Alex Bishop – Schlagzeug

