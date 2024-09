Autumn Bride: veröffentlichen neuen Track „Sparks“

Autumn Bride ist eine Wiener Melodic-/Symphonic Metalband, die aus Suzy Fingernagel (Gesang), Max Fingernagel (Schlagzeug), Alexander Schmid (Gitarre) und Ken Straetman (Bass) besteht.

Druckvolle, heavy Riffs gepaart mit packenden, emotionalen Melodien, einer atmosphärischen Orchestrierung und tiefgründigen Lyrics, sowie der kraftvollen Stimme von Suzy definieren den Sound.

Das Debütalbum Undying, dass 2021 erschien, hat die Symphonic-Metal-Fans und Medienvertreter*innen gleichermaßen begeistern können und viel Aufsehen erregt. Es folgten nennenswerte Liveshows, u.a. als Special Guest für Godsmack und eine Europatournee mit Visions Of Atlantis, gefolgt von mehreren Festivals in Europa, wie Nova Rock (AT), Area 53 Festival (AT), Wacken Open Air (DE), Lake Rock (AT) und Full Metal Holiday (ES).

Autumn Bride Liveshows sind emotional, intensiv, energiegeladen und reißen das Publikum von Beginn an bis zum Ausklingen der letzten Note mit. Durch die zahlreichen Live-Performances konnten Autumn Bride bereits eine loyale Fangemeinde in ganz Europa gewinnen.

Im Herbst 2024 wird das zweite Album Bedtime Stories auf die Menschheit losgelassen und gibt damit den Ton für die Zukunft an. Noch bombastischer und emotionaler!

Bedtime Stories entführt einen mit seinen Geschichten und man wird mitgenommen auf die Reise durch die menschliche Seele, in eine Welt von dunklen Träumen und Dämonen und erzählt von unlöschbarem Licht, endloser Hoffnung, von Gegensätzen und inneren Kämpfen. Diese Gutenachtgeschichten sind Hymnen des Lebens, unterstrichen durch packende Riffs, treibende Rhythmen und emotionsgeladene Gesangslinien.

Zu dem neuen Song Sparks sagt die Band: „Die Kammer der Gutenachtgeschichten wird bald geöffnet. Lasst Euren Wünschen freien Lauf und tretet in die Welt voller Geister, Emotionen, Wunder und Kreaturen der Nacht ein. Das Buch aller Geheimnisse wird am 27. September aufgemacht.“

Das Video zu Sparks könnt ihr euch hier ansehen:

Es wurde vorab mit H.EART.H schon ein Song veröffentlicht:

https://youtu.be/JUJoIEvc5pw?si=_stHhO2c1tyxVugM

Die Trackliste von Bedtime Stories findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Das Album ist hier vorbestellbar: https://www.bookingsaustria.at/linktree-ab-bedtimestories/

Autumn Bride live:

04.12. A- Graz – Explosiv mit Freedom Call

07.12. A- Wien – Szene Wien

Autumn Bride online:

https://www.facebook.com/AutumnBrideBand/

https://www.instagram.com/autumn_bride_official/