Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Zakk Sabbath Konzert am 18.03.2025 in der Markthalle in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH gratulieren Sascha aus Wuppertal und Richard aus Bad Bevensen zu jeweils zwei Tickets für das Zakk Sabbath Konzert am 18.03.2025 in der Markthalle in Hamburg.

Am Dienstag, den 18.03.2025, wird die Markthalle in Hamburg zur Bühne für ein besonderes Rock-Erlebnis: Zakk Sabbath, die ultimative Black Sabbath-Coverband, macht im Rahmen ihrer Europe 2025-Tour Halt in der Hansestadt.