Party.San Metal Open Air 2024 vom 08.10. bis 10.08.2024 in Schlotheim (Freitag)

Festivalname: Party.San Metal Open Air 2024

Bands: Abbath, Afsky, Alkaloid, Akhlys, Anaal Nathrakh, Bastard Grave, Batushka, Behemoth, Bewitched, Broken Hope, Blood Fire Death, Cloak, Darkened Nocturn Slaughtercult, Disentomb, Enthroned, Eternal Champion, Grima, Hate, Hellripper, Heretoir, Horresque, Imha Tarikat, Incantation, Iron Walrus, Konvent, Kraanium, Left To Die, Legion Of The Damned, Los Males Del Mundo, Malphas, Mephorash, Necrot, Nervo Chaos, Neon Est Deus, Obscura, Obscurity, Paradise Lost, Phantom Winter, Regarde Les Hommes Tomber, Rope Sect, Sacramentum, Sadus, Schammasch, Sodom, Sodomized, Stillbirth, Sulphur Aeon, Solstafir, The Black Dahlia Murder, Terrorizer, Unto Others, Ultha, Ulthar, Varathron, Vltimas, Vorga, Wilt

Ort: Schlotheim, Flugplatz Obermehler

Datum: 08.08.2024 – 10.08.2024

Kosten: ab 135,70 Euro

Genre: Extreme Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Thrash Metal, Heavy Metal

Besucher: ca. 10.000 Besucher

Veranstalter: Party San GmbH