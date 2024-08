Unto Others: veröffentlichen neue Single/Video „Momma Likes The Door Closed“

Unto Others aus Portland, Oregon, melden sich mit ihrem dritten Album und Century Media-Debüt Never, Neverland zurück. Never, Neverland klingt manchmal verträumt, lässt aber nie die Energie und Dunkelheit von Unto Others vermissen. Es ist ein Album, das The Cure ebenso viel zu verdanken hat wie selbsternannten Vorbildern wie The Sisters Of Mercy und Iron Maiden.

Heute erscheint die neue Single aus dem neuen Album zusammen mit einem cineastischen Musikvideo von Brock Grossl. Gabriel Francovon Unto Others kommentiert: „Honestly surprised I wasn’t high when putting this together, cause it’s a weird one.“ Er fährt fort „With elements of punk/thrash/hardcore/post punk/goth and metal, Momma Likes The Door Closed is our attempt to recreate an 80s B-movie horror flick in musical format. Brock knocked it out of the park with the video, which must be watched with the song for the full experience. Shadows dance across the floor, don’t you ever open up the door!!“

