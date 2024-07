Unto Others: kündigen neues Album „Never, Neverland“ für den 20.09.02024 an

Unto Others aus Portland, Oregon, melden sich mit ihrem dritten Album und Century Media-Debüt Never, Neverland zurück, das am 20. September 2024 erscheint.

Als die Arbeiten an diesem Album begannen, waren Unto Others‘ Gabriel Franco & Co. gerade dabei, sich von zwei Jahren post-pandemischen Tourens und ihren persönlichen Höllen zu erholen. Sie haben diese Zeit nicht nur überlebt, sondern sind auch stärker und entschlossener denn je zurückgekommen. “My goal was to push this thing so hard that more people know us as Unto Others”, sagt Franco, in Anspielung auf die Änderung des Bandnamens von Idle Hands zu Unto Others. Doch harte Arbeit hat ihren Preis: “At the end of it, I was burnt out, full of anxiety and raw nerves“, erinnert sich Franco. Dieser unbeschreibliche Druck entlud sich in dem, was die Grundlage für Never, Neverland wurde. Als sie bei Century Media unterschrieben und den britischen Produzenten Tom Dalgety (Ghost, The Cult) anheuerten, entwickelte sich das, was als Ausbruch aus der Erschöpfung begann zum bis dato vielfältigsten und erfülltesten Werk der Band.

Never, Neverland ist nicht minder verträumt, lässt aber nie die Energie und Dunkelheit von Unto Others los. Es ist ein Album, das The Cure ebenso viel zu verdanken hat wie selbsternannten Vorbildern wie The Sisters Of Mercy und Iron Maiden.

Als Vorgeschmack auf Never, Neverland gibt es ab heute die neue Single Angel Of The Night. Franco kommentiert: „I’ve always wanted to do a power ballad, and I think this might be the closest we ever get. A goth power ballad maybe. Sebastian’s [Silva, guitarist] solo in this one is my favorite of the record. He really did a phenomenal job.”

Never, Neverland markiert eine neue Epoche für Unto Others (bestehend aus Gitarrist Sebastian Silva, Bassist Brandon Hill und Schlagzeuger Colin Vranizan). Nach ihrer Gründung im Jahr 2017 sorgte die Band mit der EP Don’t Waste Your Time für Aufsehen, gefolgt von dem 2019 erschienenen Album Mana und der 2021 erschienenen LP Strength. Jetzt bauen Unto Others auf dem Fundament auf, das sie aus einem Grundgerüst aus Gothic, Classic Rock, Punk, Black Metal und Heavy Metal gebaut haben.

“Mana and Strength can almost be pushed together”, überlegt Franco, wie sich Never, Neverland von seinen Vorgängern unterscheidet. “I had an iron grip over those albums. Every beat needed to be where I wanted it and how I wanted it to sound. With this one, I took a much looser approach and gave the band members a lot more input. This is the first record with Brandon doing backup vocals instead of myself. Even though I still wrote the core of the songs, this one is a much more collaborative effort. I kind of let go of it because I realized it was killing me. And the record came out better for it. It’s the best thing we’ve ever done.“

Die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Tom Dalgety für Never, Neverland war eine willkommene Abwechslung für Franco und seine Crew. Die Ergebnisse des Monats, den sie mit Dalgety in den Falcon Studios in Portland verbracht haben (wo sie auch Mana aufgenommen hatten), lösen das Versprechen von Unto Others auf majestätische Weise ein – Never, Neverland entfaltet einen ganz eigenen Zauber und festigt Unto Others damit als den Sound des modernen Gothic.

Never, Neverland Tracklist:

1. Butterfly

2. Momma Likes The Door Closed

3. Angel Of The Night

4. Suicide Today

5. Sunshine

6. Glass Slippers

7. Fame

8. When The Kids Get Caught

9. Flatline

10. Time Goes On

11. Cold World

12. I Am The Light

13. Farewell…

14. Raigeki

15. Hoops

16. Never, Neverland

Ob als Vorband für Extrem-Metal-Legenden wie Carcass, Arch Enemy oder Behemoth oder als Vorband für traditionelle Metal-Bands wie Haunt oder Eternal Champion, Franco & Company schaffen es immer wieder, die unterschiedlichsten Menschen mit ihrem aufregenden Sound in ihren Bann zu ziehen. Wie die besten ihrer Vorbilder geben sich Unto Others jedoch nicht damit zufrieden, lediglich die düsteren Ecken der Musik und ihre eng gefassten Subgenres zu erkunden – Gabe hat etwas Größeres im Visier.

Erlebe Unto Others diesen Sommer in Europa und im Herbst in den USA auf Tour!

Unto Others live:

August 1 Copenhagen, DK @ Stengade

August 2 Wacken, DE @ Wacken Open Air

August 3 Munster, DE @ Zappenduster Festival

August 4 Berlin, DE @ SO 36

August 5 Gdynia, PL @ Klub Ucho

August 6 Poznan, PL @ 2Progi

August 8 Villena, ES @ Leyendas Del Rock Festival

August 9 Jaromer, CZ @ Brutal Assault Festival

August 10 Schlotheim, DE @ Party San Open Air

August 11 Kortrijk, BE @ Alcatraz Music Festival

August 13 Fontaneto D’agogna, IT @ Phenomenon

August 14 Dornbirn, AT @ Conrad Sohm

August 15 Munich, DE @ Backstage

August 16 Gyöngyös, HU @ Fekete Zaj Festival

August 17 Hamburg, DE @ Bambi Galore

August 18 Eindhoven, NL @ Dynamo Metal Fest

Unto Others sind:

Gabriel Franco – Vocals, Guitars

Sebastian Silva – Guitars

Brandon Hill – Bass

Colin Vranizan – Drums

Unto Others | Facebook | Instagram