Unto Others: kündigen Nordamerikatournee an und teilen Video zu „Pet Sematary“

Unto Others aus Portland, Oregon, veröffentlichten im vergangenen Monat ihr triumphales neues Album Never, Neverland und kündigen nun eine Tour durch Nordamerika an, um das Album live zu präsentieren. Im November und Dezember werden Unto Others die USA und Kanada bereisen und dabei unter anderem in Spokane, Vancouver, Calgary, Louisville, Montreal und Los Angeles Halt machen. Der Kartenvorverkauf beginnt heute am 1. November um 10 Uhr Ortszeit. Tickets können unter UntoOthers.net erworben werden.

Außerdem haben Unto Others ein Musikvideo zu ihrem Never, Neverland Digital Deluxe Bonus Cover Pet Sematary veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Unto Others Tour 2024:

Nov. 15 Spokane, WA – The Big Dipper

Nov. 16 Vancouver, BC – Wise Hall

Nov. 18 Calgary, AB – Dickens

Nov. 19 Edmonton, AB – The Starlite Room

Nov. 21 Winnipeg, MB – The Park Theatre

Nov. 25 Louisville, KY – Mag Bar

Nov. 27 Mechanicsburg, PA – Lovedraft’s Brewing Co.

Nov. 29 Syracuse, NY – The Song & Dance

Nov. 30 Montreal, QC – Cabaret Fouf

Dec. 01 Quebec City, QC – L’Anti Bar & Spectacles

Dec. 03 Portland, ME – Geno’s

Dec. 06 Greensboro, NC – Hangar 1819

Dec. 08 Memphis, TN – Growlers

Dec. 10 Albuquerque , NM – Launchpad

Dec. 11 El Paso, TX – Lowbrow Palace

Dec. 12 Tucson, AZ – The Rock

Dec. 13 Los Angeles, CA – Knucklehead Hollywood

Heathen Neverlands Tour 2025:

06-Feb-25 Sweden, Gothenburg – Pustervik

07-Feb-25 Norway. Oslo – John Dee

08-Feb-25 Sweden, Stockholm – Debaser Strand

10-Feb-25 Finland, Tampere – Olympia-kortteli

11-Feb-25 Finland, Helsinki – Kulttuuritehdas Korjaamo

13-Feb-25 Denmark, Copenhagen – Amager Bio

14-Feb-25 Germany, Hamburg – Grünspan

15-Feb-25 Belgium , Antwerp – Zappa

17-Feb-25 England, Bristol – Marble Factory

18-Feb-25 Ireland, Dublin – The Academy

20-Feb-25 Scotland, Glasgow – Garage

21-Feb-25 England, Manchester – O2 Ritz

22-Feb-25 England, London – O2 Forum Kentish Town

23-Feb-25 Netherlands, Utrecht – Tivoli Vredenburg – Pandora

24-Feb-25 Luxembourg, Esch sur Alzette – Rockhal

25-Feb-25 France, Paris – Trabendo

26-Feb-25 France, Toulouse – Rex de Toulouse

28-Feb-25 Portugal, Lisboa – LAV – Lisboa ao Vivo

01-Mar-25 Spain, Madrid – Sala Copernico

02-Mar-25 Spain, Barcelona – Razzmatazz 2

04-Mar-25 Italy, Milan – Legend Club Milano

05-Mar-25 Austria, Vienna – Flex

06-Mar-25 Germany, Munich – Backstage

07-Mar-25 Germany, Berlin – LIDO

08-Mar-25 Germany, Bochum – Rockpalast / Matrix Bochum