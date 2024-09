Haby Rockt Open Air 2024

Event: Haby Open Air Festival 2024

Bands: Exilia, Terra Atlantica, Paint My Days, Platzpatron, KneipenTerroristen, TorfMusik, Ecki-King, DMSD, Cookie Park, Motiff

Ort: Haby, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 20.-21.09.2024

Kosten: 45,00 € Kombiticket, 20,00 € Tageskarte Freitag, 35,00 € Tageskarte Samstag, 15,00 € Camping

Zuschauer: rund 600

Genre: Hard Rock, Nu Metal, Alternative Metal, Rock ’n‘ Roll, Heavy Metal, Metalcore, Folkrock

Veranstalter: Rollo-Events, 24361 Haby

Links: https://www.habyrockt-openair.de/

Setlisten:

Terra Atlantica

Exilia

TorfMusik

D.M.S.D.

Kneipenterroristen Intro: Overture The Scarlet Banners Quest Into The Sky To The Bottom Of The Sea Beyond the Borders Sails In The Night Forces Of The Oceans, Unite! The Avenging Narwhal Age Of Steam Across The Sea Of Time Mermaids‘ Isle Guitar Battle Hellfire When Walls Will Fall

Encore: Guns And Drums Pirate Bay Atlantica Intro Wolve Shout Louder Can’t Break Me Down Underdog Where I’m Wrong Starseed Like An Avalanche Rise When You Fall The World Is Fallin‘ Down I Guess You Know Day In Hell Medley 90’s Coincidence Feel The Fire Stop Playing God Willi, Die Ratte Feste Feiern Die Sonntagsjäger Presslufthammer Bernhard Rollo, Der Wikinger Volle Granate Renate Wir Unterkellern Schleswig-Holstein Oh, Karola Beinhard Die Bagalutenband

Zugabe: Der Boxer Freie Bahn Mit Marzipan Intro Histamin Herz, Anker Lieben Und Leben Kein Weg Zu Weit Mann, Ich Bin Sicher Ein Neuer Anfang Spiegelbild Zeichen Der Zeit Tattoo Matjes Mit Blattgold

Zugabe: Ich Wünsche Mir Alte Schule Euer Liebstes Sorgenkind Nüchtern Bin Ich Schüchtern Komm Mit Uns Excalibur Malle Schafft Sie Alle Einkehr Dia De Los Muertos Bei Uns Im Norden Pornostar Hamburger Nächte Auf Die Kollegen Der Alkohol Sie Kam Zu Mir Am Morgen Kneipenterroristen Prost! Mein Letztes Bier Holstenfetischisten Ass In Pik Durstige Männer

Zugabe: 10 Jahre Die Stunde Des Siegers So Sind Wir Danke Für Nichts Mexico

Zugabe 2: Wir Ham‘ Noch Lange Nicht Genug Terpentin Auf Gute Freunde

Cookie Park

Motiff

Paint The Days

Platzpatron Liar Broken Cross Rebirth Hypa Hypa The Crowd No Cure Mark Trancy Zero Fuchs Sub With The Devil We Found Love Last Day In Paradise Old School Rock Shut Up Swallow Divided Country Everyday Love I Like It Salvation Run For Cover Home

Zugabe: Rock´n´Roll Stage Queen The Clown Sun And Clouds For A Walk My Apology Ordinary Ghosts Heart Of Stone House Of Cards While You Drown Set The Clocks Back People Like You

Zugabe: The Place Come On (The Hives) Hate To Say I Told You So (The Hives) Blitzkrieg Bop (Ramones) Give It Away (Red Hot Chili Peppers) Rebel Yell (Billy Idol) Mrs. Robinson (The Lemonheads) In Bloom (Nirvana) Song 2 (Blur) Where Is My Mind ( Pixies) Killing In The Name (Rage Against The Machine) Sein Wie Die (Slime) Goldener Reiter (Joachim Witt)

Letztes Sommerwochenende, letztes Outdoor-Open Air Festival. Schleswig-Holstein ist Festivalland, und dass bis in die kleinste Gemeinde!

Das Haby Open Air Festival ist ein kleines Event, das 2020 ursprünglich als Privatfeier gegründet wurde. Seit 2022 ist es ein offizielles Festival mit einer Kapazitätsobergrenze von 600 Gästen. Das Haby Rockt Open Air bietet hauptsächlich regional bekannteren Bands eine Möglichkeit, sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu präsentieren. Aufgrund von Band-Auflösungen mussten Pay Pandora aus Heide und Discharged As Cured aus Kiel leider ihre Auftritte absagen. Als Ersatz konnten Motiff aus Flensburg und Cookie Park aus Wahlstedt bei Bad Segeberg gewonnen werden. Aber auch ein weiterer Ausfall aufgrund Krankheit konnte kurzfristig gelöst werden. Jedermanntherapie, die Rockband Nummer Eins aus Husum, konnte kurzfristig die befreundete Heider Band Paint The Days als Ersatz gewinnen und auf das Festival schicken.

Wir sind Freitag kurz nach offiziellem Einlassbeginn im kleinen Örtchen Haby, ein paar Kilometer von Eckernförde im Landesinneren, angekommen. Der Parkplatz ist kostenlos und gegenüber dem Festivalgelände. Nur durch eine Kreisstraße getrennt ist man schon auf den beiden Arealen der Campgrounds. Hier sitzen die Fans noch in der Sonne und freuen sich auf den Saisonabschluss. Über einen kleinen Weg bergauf gelangt man auf das Festivalgelände. Ausgezeichnet gelegen, hat man von oben einen Überblick über das Gelände. Band-Merch sowie Essen bekommt man auf einem Hügel, Toiletten sind gleich am Eingang und die Getränke bekommt man nahe der Bühnenfläche. Wenn der Berg nicht wäre, eine perfekte Aufteilung. Da die Bühne allerdings unten im Grund steht, hat man einen hervorragenden Blick über das Geschehen.

Den Auftakt bestreiten die Hamburger von Terra Atlantica. Dass Power Metal aus Norddeutschland mit geschichtsträchtigem Hintergrund funktioniert, beweisen die Jungs, der schon zahlreich erschienen Menge. Die Jungs reisen mit einem Ersatzsänger an, der so kurzfristig eingesprungen, nicht komplett ton- und textsicher ist. Dafür entschuldigt er sich, was aber gar nicht so auffällt. Er macht einen guten Job, die Fans sind zufrieden. Headliner des Abends sind überraschenderweise Exilia. Die einzige nicht regionale Band kommt aus Mailand zu uns. Sie spielen Alternative-/Nu Metal und sind gerade mit ihrem Debütalbum auf Unleashed XX Tour. Haby ist eine von fünf Stationen in Deutschland. Der Auftritt von Masha Mysmane, der Dreadlocks-Blondine mit kraftvoller Sopranstimme, erinnert an den Auftritt der Guano Apes vor ein paar Wochen auf dem Baltic Open Air ein paar Kilometer weiter. Auch sie versteckt ihr Gesicht unter einer Schirmmütze, schaut ständig nach unten und nestelt an ihrem Voice Processor herum. Alternativ hüpft sie wie ein Gummiball auf der Bühne herum. Der Graus für jeden Pixelschubser, von denen wir gerade einmal drei im breiten Bühnengraben waren. Egal, es war ein tolles Konzert der Italiener und sie empfehlen sich für die weiteren Stationen.

Der Samstag beginnt ganz entspannt. Auf dem Parkplatz stehen nur eine Handvoll Fahrzeuge. Auf ein Campen haben wir verzichtet, da wir nur rund zwanzig Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt wohnen. Der Beginn sollte um 15 Uhr erfolgen, verzögert sich aber ein wenig. Zeit, sich ein wenig auf dem kleinen Wikingerlager umzusehen. Lars Eckhoff aka Ecki-King, ein Sologitarrist und Urgestein aus dem Dorf, beginnt den Festivaltag. Mit hohen Riffs und krächziger Stimme besingt er das Haby Open Air, das Wacken Open Air sowie Lack- und Lederfashion. Die drei Titel sind dann aber auch genug. Mit Platzpatron, einer Coverband aus meiner Heimat, dem Dänischen Wohld geht es weiter. Ihre Songauswahl hat den Hang zu Alternative Rock der 90er. Songs von The Hives, Nirvana, Blur oder Rage Against The Machine bringen die schon anwesenden Besucher auf Betriebstemperatur. Als Nächstes folgen die drei eingesprungenen Bands. Den Start machen die Heider Paint The Days.

Diesmal schreibe ich sie auch richtig. Meinen Fehler haben sie mir hinter der Bühne gleich aufs Butterbrot geschmiert. Ich habe beim letzten Artikel im April nur Day statt Days geschrieben. Sorry nochmal! Die Band ist noch recht neu in der Musiklandschaft Schleswig-Holsteins. Sie spielen einen melodiösen Alternative Rock aus eigener Feder und wissen damit allerdings zu überzeugen. Die beiden nächsten eingesprungenen Bands sind für mich Premierenauftritte. Ich habe von beiden bisher noch nichts gehört oder gesehen. Aber dafür sind solche Festivals ja da, um neue Bands kennenzulernen. Es folgt mit Motiff eine Female Fronted Hardrock-Band aus Angeln. Die Flensburger liefern eine energiegeladene Show ab. Auch diese Band promotet gerade ihr Debütalbum Divided Country, das im März erschienen ist. Sängerin Dani Bahnsen läuft ständig Gefahr, bei ihren Kicks ihre Schlappen über die Bühne zu feuern. Cookie Park, eine Post-Hardcore/Metalcore-Band aus dem kleinen Wahlstedt bei Bad Segeberg ist musikalisch bei mir nicht so in der Gunst, da ich bei den Spielarten des Core einfach raus bin.

Handwerklich jedoch astrein und für die Fans des Genres eine wahre Freude. Fasziniert hat mich Sänger Jan Müller, der es perfekt versteht, zwischen Clear und Growl zu wechseln. Dann folgt, worauf viele gewartet haben. Die KneipenTerroristen kommen aus Hamburg, wurden 1998 als Böhse Onkelz-Coverband gegründet und sind heute eine Band mit eigenen Songs. Ihre Setliste umfasst inklusive Zugaben 29 Songs, wo natürlich auch einige Onkelz-Cover nicht fehlen dürfen. Ihr Merch-Stand schlägt alle Rekorde. CDs, Vinyls, Fan-Editions, Boxen, Shirts, Patches, Pins, Feuerzeug oder Schal? Frontmann und Remedy-Records-Inhaber Jörn Rüter hat an alles gedacht und hängt auf dem Festivalgelände sogar selbst Werbung für die nächsten Konzerte auf. Über zwei Stunden Set-Time auf einem solchen Festival muss erst einmal getoppt werden. Die Alkohol-animierten Songs wie Nüchtern Bin Ich Schüchtern, Mein Letztes Bier, Holstenfetischisten oder Durstige Männer zünden heute genauso wie das Motörhead-Cover Ass In Pik und die Onkelz-Songs Mexico, Wir Ham‘ Noch Lange Nicht Genug oder Terpentin am Ende der Show.

Die nachfolgenden Bands haben es jetzt natürlich schwer. Die wärmende Sonne ist schon lange untergegangen, der Headliner vorbei, der Alkoholpegel am Limit. Die Besucher verlassen in Scharen die Front und ziehen sich zurück. Es bleiben die, die sich nun auf Nordrock aus Lütjenburg freuen. D.M.S.D. steht auf dem großen Backbanner, das an der Bühne gar nicht ganz ausgefahren werden kann. D.M.S.D. – das steht nicht nur für unterhaltsamen Rock mit deutschen Texten, sondern auch für den ungewöhnlichen Namen Da Muss Salz Dran. Auch ihr Bühnenoutfit ist neu. In selbst designten Trikots kommt die Probsteier Band nun ausgesprochen schick und einheitlich daher. Bassist Christian lässt sich beim Song Tattoo auf einem Surfbrett spielend durch die Menge tragen. Ihre neueste Single, dessen Video gerade erschienen ist, heißt Matjes Mit Blattgold und beschließt das offizielle Set. Der Silberling Hering gülden veredelt. Hört mal rein! Zur Zugabe Ich Wünsche Mir gibt es dann noch eine Konfettikanone, die die bis dahin perfekt saubere Bühne in ein chaotisches Bild taucht. Es war der letzte Auftritt in diesem Kalenderjahr der Jungs. Sie haben es noch einmal richtig krachen lassen.

Die Jungs von TorfMusik stört die mit Konfetti übersäte Bühne nicht. Die einzige Torfrock-Coverband aus deren Heimatland Schleswig-Holzbein bildet den Festivalabschluss und Rausschmeißer für die letzten trinkfreudigen Gäste. Covern kann jeder, TorfMusik kommt aber auch mit eigenwilligen Instrumenten daher. Stabbass, Custom-Gitarre in Form einer Mistforke oder eine wie selbstgebaut aussehende Bassflöte gehören bei den Vieren dazu. Sänger Peter hat eine frappierend ähnliche Stimme Klaus Büchners. Die Mitgröhl-Klassiker Presslufthammer Bernhard, Volle Granate Renate oder Oh, Karola lassen die Partystimmung bis zum letzten Ton bei den wenigen Verbliebenden hochhalten.

Fazit: Genau mein Ding. Toll organisiertes kleines Regionalfestival mit tollen Bands, die den Widrigkeiten trotzten. Ein Wikingermarkt sorgt für Abwechslung. Was hatten Gäste zu bemängeln? Bierpreiserhöhung von vier auf fünf Euro pro 0,4 Liter Dithmarscher, eine dem Ansturm manchmal nicht gewachsene Crew am einzigen Essensstand und die dort begrenzte Auswahl sind das einzige. Das System mit den Bezahlkarten ist durch die geänderten Preise anzupassen, denn durch das Pfand kommt man nie auf eine glatte Summe. Angebrochene Karten kann man nicht zurückgeben und lassen einen auf Restguthaben sitzen. Die kleinen Soundprobleme bei den KneipenTerroristen gehören dazu. Gegen Technik kann keiner was ausrichten. Einzig ein paar mehr Sitzmöglichkeiten entlang des Bauzaunes wären wünschenswert. Bei der Dauer des Festivaltags hat ein alter Mann wie ich schon mal das Bedürfnis, seinen Alabasterkörper in eine Ruhestellung zu bringen. Der feuchte Boden lädt da nicht gerade zu ein. Wenn es geht, bin ich im kommenden Jahr wieder dabei. Ein nahezu perfekter Festival-Saisonabschluss in unmittelbarer Nähe.