Chasing Zeniths: veröffentlichen Single und Video „Midnight Roses“ feat. Vicky Psarakis von Sicksense

Das internationale Progressive-Symphonic-Rock-Projekt Chasing Zeniths ist stolz, die Veröffentlichung seines Debütalbums Epochs Changing am 22. November bekannt zu geben. Epochs Changing besteht aus zehn Songs mit einer Länge von über 67 Minuten und wird Fans von Dream Theater, Nightwish, Rush und Ayreon begeistern!

Einen Vorgeschmack gibt es nun mit der Single Midnight Roses feat. Vicky Psarakis von Sicksense (ehemals The Agonist).

Epochs Changing wurde vom Mastermind Carl Kernie komponiert und enthält atemberaubende Darbietungen von zehn renommierten Musikern aus der ganzen Welt. Es entfesselt eine breite Palette an Musikstilen von Symphonie und Folk bis hin zu Prog Rock und Metal.

Chasing Zeniths ist eine Kombination aus progressiver und symphonischer Musik, die mit Elementen zahlreicher Genres (Folk, Synthesizer, Metal) und nicht-traditionellen Instrumenten experimentiert. Jeder Song erzählt eine Geschichte und enthält Darbietungen weltbekannter Gastmusiker.

Carl Kernie ist absolut begeistert von „Liedern, die Geschichten erzählen und den Menschen etwas geben, mit dem sie sich identifizieren können. Ob es nun Hoffnung oder Verzweiflung ist, Musik erzeugt Empathie und kann uns in einer gemeinsamen Reaktion auf unsere Gefühle vereinen. Musik bringt Menschen zusammen, weil sie uns inspirieren wie nichts anderes. Ich glaube, meine Musik hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie die Menschen über die Grenzen zwischen Genres und die Konventionen, an die sich Musik angeblich halten sollte, denken.“

Album-Credits:

Musikkomposition und Texte von Carl Kernie. Produktzion und Editing von Carl Kernie bei Entelechy Sound, Spokane, WA. Mixing und Mastering von Tom Müller, Flatliners Recording Studios, Ingolstadt, Deutschland. Fotos von Zak Chowdhury.

Gitarren von Timo Somers.

Bass von Roman Engen.

Gäste:

Timo Somers (Charlotte Wessels, fmr. Delain, Ayreon, Kobra Paige, Carthagods)

Roman Engen (Thornbound, Villmark, Hexenbeast)

Charlotte Wessels (Charlotte Wessels, fmr. Delain)

Vicky Psarakis (Sicksense, fmr. The Agonist)

Anna Murphy (Cellar Darling, fmr. Eluveitie)

Lauren Hart (Once Human)

Marco Pastorino (Temperance)

Otto Schimmelpenninck van der Oije (Charlotte Wessels, fmr. Delain)

Emilia Amper (Emilia Amper Band)

Bríet Kristiansen (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020), Blindspot (2015)

Bio:

Chasing Zeniths ist die progressive und symphonische Rock-Idee des Songwriters, Komponisten und Gitarristen Carl Kernie. Während er an so exotischen Küsten wie Washington, Colorado, Kansas, der Schweiz und Norwegen lebte, entwickelte Carl eine aufrichtige Liebe zum Komponieren von Musik mit all den wundersamen Klängen moderner und traditioneller Instrumente und Stimmen.

Als begeisterter Konzertbesucher lernte Carl bald unglaublich talentierte Musiker kennen, von denen er viele heute seine Freunde nennt und einige einlud, an seinem Debütalbum Epochs Changing mitzuwirken. Epochs Changing ist tief in persönlichen Reflexionen und Erfahrungen verwurzelt und das Ergebnis jahrelanger Entschlossenheit und Entschlossenheit, einzigartige Klanglandschaften zu schaffen, die hoffentlich andere dazu inspirieren, das zu verfolgen, was ihnen am wichtigsten ist.

Chasing Zeniths online:

Website

Facebook

Instagram