Chasing Zeniths: präsentieren neue Single und Video „Slipstream“ feat. Charlotte Wessels (Charlotte Wessels, ehemals Delain)

Das internationale Progressive-Symphonic-Rock-Project Chasing Zeniths hat die neue Single Slipstream mit Charlotte Wessels (Charlotte Wessels, ehemals Delain) vorgestellt. Der Song stammt vom Debütalbum des Projekts Epochs Changing, das am 22. November erscheinen soll.

Mastermind Carl Kernie über die Botschaft von Slipstream und die Zusammenarbeit mit Charlotte Wessels:

“Als Slipstream für mich musikalisch Gestalt annahm und ich darüber nachdachte, welche Stimmführung ich wollte, sehnte ich mich nach der Energie und Aufrichtigkeit, die Charlotte immer in ihre Lieder einbringt. Ich hatte das Privileg, sie vor einigen Jahren auf ihrer Tournee durch die USA kennenzulernen. Als ich ihr das Lied vorstellte, war sie begeistert von der Zusammenarbeit und brachte so viel Enthusiasmus in das Projekt ein. Die Zusammenarbeit mit ihr war eine Inspiration. Sie ist eine unglaubliche Musikerin und Freundin.”

Slipstream handelt von dem oft schwierigen Weg, den man einschlagen muss, wenn man eine scheiternde Freundschaft durchlebt. Ein solcher Übergang kann sowohl berauschend als auch nachdenklich sein und oft in gleichem Maße Erleichterung wie Verdruss hervorrufen. Mit der erfahrenen Sängerin Charlotte Wessels und unterstützt vom virtuosen Gitarristen Timo Somers und dem Bassisten Roman Engen taucht das Lied kopfüber in diese diametral entgegengesetzten emotionalen Erfahrungen ein. Musik und Text von Carl Kernie.

Chasing Zeniths haben außerdem die Trackliste von Epochs Changing bekannt gegeben. Ihr könnt sie wie folgt lesen:

1. Epochs Changing (Instrumental)

2. Last Apsis (feat. Lauren Hart & Anna Murphy)

3. None and the Same (feat. Marco Pastorino)

4. Slipstream (feat. Charlotte Wessels)

5. Midnight Roses (feat. Vicky Psarakis)

6. Albatross

7. Unmourned Amnesia (feat. Vicky Psarakis)

8. Ever Shall We Roam (feat. Charlotte Wessels)

9. Yesterday’s Outsider

10. Pathfinder (feat. Emilia Amper, Bríet Kristiansen, & Anna Murphy)

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: