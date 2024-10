Dead Icarus: teilen Video zu „1 Million Days“

Dead Icarus, die neue Band des ehemaligen Atreyu-Sängers und Gold-Sellers Alex Varkatzas, sowie Gabe Mangold von Enterprise Earth und Brandon Zackey, haben kürzlich ihr Debütalbum Zealot angekündigt. Es wird am 31. Oktober über MNRK Heavy erscheinen. Man kann es hier vorbestellen. Die Band hat außerdem ihre erste Tour mit Enterprise Earth und Nekrogoblikon abgeschlossen.

Produziert und mitgeschrieben von Mangold, ist Zealot eine präzise und kraftvolle Ausführung von technisch ausgereiften Riffs, langen Soli, Blast-Beat-Angriffen sowie geschrienem, geknurrtem und gesungenem Gesang.

Nun hat die Band das Video zu 1 Million Days veröffentlicht. Das Video ist von klassischen Horrorfilmen aus den 80er-Jahren inspiriert und kommt somit gerade rechtzeitig für die Gruselsaison.

„1 Million Days is as close as Dead Icarus gets to a power ballad on Zealot„, erklärt Varkatzas. „When I first started writing the lyrics, I thought it was about failing someone else and seeking their forgiveness. As I finished the lyrics, it became more first person and about letting one’s self down and forgiving one’s self for mistakes made. Sometimes, the weight we bear is placed upon our own shoulders by ourselves and only we can remove it.“

„The video is sort of a tongue-in-cheek homage to late ’80s horror, filmed inside a haunted house that is housed inside a haunted building from the 1800s.“

Mangold ergänzt: „Musically, 1 Million Days came from the intention of creating an epic, powerful, catchy, and emotional metalcore ‚power ballad,‘ as Alex stated. I’m a sucker for all guitar things from the ’80s, so naturally a catchy, singable, harmonized lead in the chorus was the first thing written and it set the tone for the rest of the composition. Don’t let the word ‚ballad‘ fool you, though. This song has some unexpected twists and turns as well that aren’t a part of your conventional emotional rock song.“

Genug Selbstvertrauen macht alles möglich. So sehr sich Dead Icarus auch auf die unheimliche kreative Einheit zwischen Sänger Alex Varkatzas, Gitarrist und Produzent Gabe Mangold und Schlagzeuger Brandon Zackey stützt, so sehr wird die Band durch das unermüdliche Engagement ihrer Mitglieder beflügelt. Die Musiker verfolgen ihre Kunst mit Präzision: von technisch versierten Riffs, virtuosen Soli, Blast-Beat-Attacken und -Geballer bis hin zu hypnotischen wie auch knallharten Vocals.

Unzählige Fans weltweit lernten Alex zunächst als Mitbegründer und Frontmann der einflussreichen südkalifornischen Metalcore-Band Atreyu kennen. Nach zwei Jahrzehnten, in denen er die Charts stürmte, zwei Gold-Alben und Gold-Singles veröffentlichte, ausverkaufte Shows rund um den Globus spielte und von Kritikern gelobt wurde, schlug er 2020 sein nächstes Kapitel auf. Dann lernte er Mangold kennen. Der als Gitarrist von Enterprise Earth gefeierte Gabe und Alex verstanden sich auf Anhieb und schmiedeten eine musikalische Partnerschaft, aus der die EP Ad Infernum hervorging. Revolver schrieb lobend: “fans of old-school Atreyu will definitely enjoy.”

Dead Icarus werden im September mit Enterprise Earth und Nekrogoblikon auf ihre erste US-Tournee gehen. Weitere weltweite Touren sind für 2025 und darüber hinaus geplant.

Zealot Tracklist:

1. The Unconquerable

2. Bearing Burdens And Saving Skin

3. Zealot

4. 1 Million Days

5. Temptations Kiss

6. Fountains Of Death

7. Casting Spells

8. Hell Opens Its Mouth

9. Vade Retro Satana

10. Secrets In The Dark

11. Betrayal Shaped Daggers