Dead Icarus: haben ihr Debütalbum „Zealot“ am 31.10. über MNRK Heavy veröffentlicht

Dead Icarus, die neue Band des ehemaligen Atreyu-Sängers und Gold-Sellers Alex Varkatzas, sowie Gabe Mangold von Enterprise Earth und Brandon Zackey, haben am 31. Oktober ihr Debütalbum Zealot offiziell über MNRK Heavy veröffentlicht.

Hier kann es käuflich erworben werden.

Produziert und mitgeschrieben von Mangold, ist Zealot eine präzise und stampfende Ausführung von luftdichten technischen Riffs, kilometerlangen Soli, Blastbeat-Attacken und -Angriffen und geschrieenen, geknurrten und gesungenen Vocals.

Die Band hat das Video zum Titeltrack veröffentlicht:

„Zealot ist der Höhepunkt unserer unnachgiebigen, fanatischen Überzeugung. Wir haben uns vorgenommen, ein dynamisches, facettenreiches Album zu schaffen, das alles beinhaltet, was wir an Musik lieben. Es ist schwer, es ist melodisch, es ist wütend, es ist hoffnungsvoll, es hat Riffs und Hooks, aber vor allem ist es aufrichtig und kommt rein aus unserem Herzen und Verstand. Keine Einmischung von außen. Wir hoffen, dass ihr euch mit der Musik verbindet und sie so sehr genießt wie wir“, sagt Varkatzas.

„Zealot, der Titeltrack, ist unser ungewöhnlichster Song auf dem Album. Er spielt definitiv mit einem Nu-Metal-Vibe, aber mit unserem eigenen, einzigartigen Dead Icarus-Spin. Es geht darum, sich von allem zu lösen und seinem inneren Kompass zu folgen, koste es, was es wolle. Es ist auch das letzte Video, das wir in einem Spukhaus gedreht haben, was perfekt zu dieser Jahreszeit passt.“

Dead Icarus stützt sich auf die unheimliche kreative Verbindung zwischen Sänger Varkatzas, Gitarrist und Produzent Gabe Mangold und Schlagzeuger Brandon Zackey. Die Band lebt von dem unermüdlichen Einsatz ihrer Mitglieder. Die Musiker verfolgen ihre Kunst mit einem entschlossenen Sinn für Fokussierung, was sich in der präzisen Ausführung von luftdichten, technischen Riffs, virtuosen Soli, Blast-Beat-Attacken und -Angriffen und knallhartem Gesang manifestiert

Unzählige Fans weltweit lernten Varkatzas zunächst als Mitbegründer und Frontmann der einflussreichen südkalifornischen Metalcore-Band Atreyu kennen. Nach zwei Jahrzehnten, in denen er mit zwei Gold-Alben und Gold-Singles, ausverkauften Shows rund um den Globus und kritischem Renommee die Charts erschütterte, schlug er 2020 sein nächstes Kapitel auf. Auftritt Mangold. Er wurde als Gitarrist von Enterprise Earth gefeiert, und er und Alex verstanden sich auf Anhieb und schmiedeten eine musikalische Partnerschaft, aus der die 2024 erschienene Ad Infernum EP hervorging. Revolver versprach unter dem Beifall der Kritiker: „Fans von Atreyu der alten Schule werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.“