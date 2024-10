Bloodywood: unterzeichnen bei Fearless Records und veröffentlichen neue Single

Die aufstrebenden indischen Folk-Metal-Stars Bloodywood haben mit der Veröffentlichung von Nu Delhi, ihrem ersten Musikstück seit dem Album Rakshak aus dem Jahr 2022, ihren Plattenvertrag bei Fearless Records bekannt gegeben. Zusammen mit der Ankündigung haben sie Pläne für ihre bisher größte Europa- und Großbritannien-Tournee mit dem Titel Return Of The Singh bekannt gegeben.

Nu Delhi ist eine Hommage an ihre Heimatstadt, die den einzigartigen Sound der Band erweitert, Punjabi- und englische Texte miteinander verbindet und einheimische Instrumente wie Flöte und Dhol vor einem kraftvollen, stampfenden Metal-Backgound einsetzt.

Zur neuen Single sagt die Band:„Nu Delhi ist unser Liebesbrief an Neu-Delhi, die Stadt, in der wir aufgewachsen sind und von der wir träumten, genau das zu tun, was wir jetzt tun. Es ist eine Stadt des lebendigen Chaos, voller Liebe, aber auch schnell dabei, einen zurechtzuweisen, wenn man zu weit geht. Es ist nicht nur eine Stadt, es ist ein Schachspiel.“

In Anlehnung an die Vertragsunterzeichnung bei Fearless erklären sie: „Wir waren schon immer DIY-Fans und haben die Dinge lieber selbst herausgefunden, als uns auf andere zu verlassen. Der Erfolg, den wir mit Rakshak ganz allein erzielt haben, hat uns gezeigt, wozu wir fähig sind. Aber jetzt sind wir bereit für das nächste Kapitel. Jetzt wollten wir sehen, was ein Label auf den Tisch bringen kann. Wir wollten einen Partner, der sich genauso leidenschaftlich und engagiert für unsere Musik einsetzt wie wir. Mit Fearless Records haben wir diesen Partner gefunden und freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit mit der Veröffentlichung unserer ersten Single aus dem neuen Album zu beginnen.“

Auf der Mammut-Tour Return Of The Singh durch Europa und Großbritannien mit 26 Terminen werden Bloodywood den Kontinent von Italien bis Skandinavien, von Polen bis Großbritannien durchqueren.

Bei der Rückkehr in die EU und nach Großbritannien könnten Bloodywood nicht aufgeregter sein: „Unsere allererste Tournee im Jahr 2019 begann in Europa, und wir haben immer eine unglaubliche Unterstützung sowohl aus Europa als auch aus Großbritannien erfahren. Es ist wie eine zweite Heimat für uns. Wir freuen uns riesig, wieder hier zu sein und intensive Riffs, harte Beats und jede Menge neues Material zu bringen, zusammen mit der klassischen Bloodywood-Energie, die ihr kennt und liebt.“

In Deutschland ab 28. Februar 2025 auf Tour:

Return Of The Singh Tour ‘25

28.02.2025 Berlin, Huxleys

02.03.2025 Hamburg, Docks

06.03.2025 Köln, Live Music Hall

07.03.2025 Frankfurt, Batschkapp Sommergarten

08.03.2025 Stuttgart, Longhorn

09.03.2025 Leipzig, Täubchenthal

12.03.2025 München, Backstage Werk

Über Bloodywood:

Bloodywood sind die Fackelträger und Barrierebrecher des Metal aus Indien. Ihr harter, aber moderner Metal-Sound lässt die Welt aufhorchen, aufmerken und zum Mitsingen erscheinen. Bloodywood erregten erstmals mit ihrem YouTube-Kanal die Aufmerksamkeit des Internets, als der Multiinstrumentalist, Produzent und Komponist Karan Katiyar und der Sänger Jayant Bhadula sich ernsthaft mit ihrem Handwerk befassten. Dank der Unterstützung, die sie erhielten, veröffentlichten Bloodywood 2018 Ari Ari. Ein Punjabi-Volkslied, das in den frühen 2000er-Jahren durch den Remix-Boom in Indien durch den Hip-Hop-Act Bombay Rockers bekannt wurde, wurde von Bloodywood mithilfe des düsteren, in Neu-Delhi ansässigen Conscious-Hip-Hop-Künstlers und Rappers Raoul Kerr weiterentwickelt.

Mit der zusätzlichen Zugänglichkeit durch Kerrs englische Rap-Verse, Katiyars unnachahmliche Flötenmelodie und Bhadulas kraftvollen Gesang erweiterte die Band ihr Repertoire um die Original-Songs Jee Veerey, Endurant, Machi Bhasad (Expect A Riot), Yaad, Gaddaar, Aaj und Dana Dan.

Auf ihrer Tour wurden sie von dem Schlagzeuger Vishesh Singh, dem Bassisten Roshan Roy und dem Dhol-Spieler Sarthak Pahwa begleitet. Bloodywood brachten ihre Musik aus dem Studio auf Konzerte in ganz Europa, Großbritannien und Russland, wo ihre erste Raj Against The Machine-Tour ausverkauft war.

Ihr Debütalbum Rakshak brachte ihnen eine Nominierung als bester internationaler Durchbruchskünstler bei den Heavy Music Awards 2022 ein und schaffte es in die Billboard-Charts in den USA und Großbritannien. Sie erhielten Auszeichnungen wie „Die indische Metal-Sensation Bloodywood mischt Nu-, Folk- und Rap-Metal auf ihrem aufregenden Debütalbum Rakshak“ (Loudersound/Metal Hammer UK) und ‚Rakshak ist eine aufregende Reise durch westliche und östliche Klänge… Es macht unbestreitbar Spaß, ist aber auch gut durchdacht mit emotionalen und hymnischen Momenten‘ (Wall of Sound.au).

Bloodywood traten vor ausverkauften Häusern auf, darunter legendäre Veranstaltungsorte wie das Gramercy Theatre in New York City, The Electric Ballroom in London und O-East in Tokio, und spielten vor Zehntausenden von Zuschauern auf Festivals auf der ganzen Welt. Vom Lollapalooza India, Download Festival, Bloodstock (UK), Hellfest (Frankreich), Summer Breeze (Deutschland) bis hin zum Brutal Assault (Tschechien), Fuji Rock (Japan) und amerikanischen Klassikern wie Louder Than Life und Aftershock erlangten Bloodywood weltweite Anerkennung.

Im Jahr 2024 schaffte es Dana Dan sogar in eine entscheidende Sequenz des von Jordan Peele produzierten Actionfilms Monkey Man unter der Regie von Dev Patel, in dem er auch die Hauptrolle spielt.

Bloodywood sind:

Raoul Kerr – Vocals

Jayant Bhadula – Vocals

Karan Katiyar – Guitars

Vishesh Singh – Drums

Roshan Roy – Bass

Sarthak Pahwa – Dhol

Bloodywood online:

Website || Facebook || Instagram