Lynx: „Caught In The Trap“ LP endlich wieder erhältlich

Cold Knife Records wird am 22. November 2024 den Lynx-Klassiker Caught In the Trap exklusiv auf Vinyl wiederveröffentlichen, mit sorgfältig restauriertem Coverartwork, einem Inlay mit allen Texten und in drei verschiedenen Versionen (schwarz, gold & clear/blau/weiß-Splatter. Bisher war es fast leichter, die Blaue Mauritius zu finden, das wird sich nun ändern.

Fleetenkieker, A&R von Cold Knife Records, dazu:

„Ganz ehrlich? Als ich vor ein paar Jahren das erste und bis dato einzige veröffentlichte Album der schwedischen Lynx entdeckte, war es das Cover, welches mich animierte, auf YouTube reinzuhören. Ein Luchs, in einem Käfig. Lynx, Caught In The Trap, viel offensichtlicher geht es kaum. Geführt von der Gleichung für 80er-Metal, „furchtbares Albumcover = geile Mucke“. Ich wurde nicht enttäuscht, erst, als ich mich auf die Suche begab, dieses Juwel auf Vinyl zu erstehen. Hoffnungslos! 1985 von Mill Records ausschließlich auf Vinyl veröffentlicht, gab es 2015 lediglich ein CD-Rerelease von No Remorse Records. Kann doch nicht wahr sein, dachte ich mir und gab irgendwann enttäuscht auf.

Die Zeit zog ins Land, dieses Jahr begann ich, bei Supreme Chaos Records zu arbeiten. Als mir Robby seinen Plan eröffnete, ein Sublabel zu gründen, bzw. zu übernehmen, spezialisiert auf obskuren Heavy Metal und Doom, so seine Worte, fielen mir Lynx wieder ein. Und da sind wir auch schon in der Jetzt-Zeit.

Ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der Caught In The Trap für ein vergessenes Juwel der 80er hält, ich höre das Album, derweil digital, immer wieder und frage mich, warum über die Schweden weder groß was zu finden ist, noch eine Wiederentdeckung erfolgte. Einfach toller Heavy Metal, oder vielleicht eher eine Schnittmenge aus mitreißendem Heavy und Hard Rock. Untermauert von klassischen 80er-Synths, tollen Melodien und ordentlichem Groove.“

Die Band schreibt im Booklet der CD-Veröffentlichung:

„Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, als zwei junge Männer nach Göteborg in Schweden fuhren, um eine kleine alte Band namens Deep Purple zu sehen. Auf dem Rückweg beschlossen sie, eine Band zu gründen. Im Zug lernten sie einen Schlagzeuger kennen, und als sie nach Hause kamen, ging einer der jungen Männer los, um eine Hammondorgel zu kaufen, und der andere nahm das Mikrofon in die Hand.

Die beiden jungen Konzertbesucher waren Mats Hermansson und Mats Feretti (damals Eriksson). Der Schlagzeuger, den sie trafen, war Tommy Karlsson, und ein paar Tage später waren ein Bassist (Pal Johnsson) und ein Gitarrist (Jan Elvi) in der neu gegründeten Band, die Pegasus hieß.

Etwa ein Jahr später verließ Jan Elvi die Band und wurde durch Per Larsson ersetzt.

Pegasus lösten sich im Winter 1977 auf, aber Per Larsson, Mats Hermansson und Mats Eriksson spielten weiterhin in anderen Formationen zusammen. Der Geist, der hinter Pegasus steckte, wurde jedoch nie ganz aufgegeben!

1981 beschloss man, Pegasus wieder zusammenzubringen, jetzt mit einem neuen Bassisten, Kuano Vaatovaara, und ein paar Jahre später wurde Tommy Karlsson durch den Schlagzeuger Johan Skagerlind ersetzt.

Im Jahr 1985 erhielt die Band einen Plattenvertrag. Wie das Schicksal es wollte, beschloss Johan Skagerlind einen Monat vor Beginn der Aufnahmen, die Band zu verlassen.

Nachdem sie mehrere Schlagzeuger ausprobiert hatten, landeten sie bei Carl Moser, der die Songs in etwa zwei Wochen einstudierte, und gingen ins Studio.

Das Album Caught In The Trap wurde in diesem Jahr aufgenommen und veröffentlicht.

Aufgrund eines Namenskonflikts mit einer anderen Gruppe namens Pegasus wurde der Name in Lynx geändert.

Lynx spielten nach der Veröffentlichung des Albums noch etwa ein Jahr lang weiter, lösten sich dann aber auf.“

Per Larsson (September 2014)

Caught In The Trap kann hier in drei verschiedenen Vinyl-Farben vorbestellt werden: https://cold-knife.com/preorder/

Cold Knife Records online:

https://cold-knife.com