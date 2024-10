Rise Against: kündigen Europa-Tourdaten an

Am Wochenende kündigten die Chicagoer Punk-Pioniere Rise Against im Vorfeld ihrer bevorstehenden US-Headliner-Tour ihre mit Spannung erwartete Rückkehr auf die Bühnen Großbritanniens und Europas an. Die Band, die für ihre atemberaubenden Live-Performances und ihren allseits beliebten Backkatalog bekannt ist, wird ab Anfang 2025 die Bühnen beliebter Veranstaltungsorte in Großbritannien und der EU beehren.

Diese Ankündigung folgt auf ein turbulentes Jahr 2024, in dem Rise Against weltweit vor ausverkauftem Haus gespielt haben. Die Band teilte sich die Bühne mit den Pop-Punk-Größen Blink-182 auf ihrer australischen Arena-Tour und spielte eine Reihe von sofort ausverkauften Club-Shows in Großbritannien, um der Welt zu zeigen, warum sie eine der beständigsten Punk-Kräfte ist.

Die 14-tägige Tournee beginnt am 28. Januar in Dublin, Irland, im 3Olympia und wird in einigen bekannten Veranstaltungsorten Europas fortgesetzt, darunter Auftritte in Brixton und Manchester. Die deutsche Etappe startet am 12. Februar 2025 in Berlin, im Velodrom. Weiter geht es in die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf, gefolgt von einem Auftritt in der Hamburger Sporthalle. Die Tour macht dann noch Halt im Münchner Zenith, in der Frankfurter myticket Jahrhunderthalle und im Züricher Volkshaus. Den Abschluss bildet am 22. Februar ein Konzert in der Wiener Stadthalle.

Nach einem unglaublichen Jahr 2024 werden Rise Against auch das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag beginnen und ihre einzigartige Mischung aus melodischem Punkrock in ganz Europa präsentieren.

Auf der Tour werden Rise Against von L.S. Dunes begleitet. In Deutschland, der Schweiz und Österreich stoßen zusätzlich Sondaschule als besondere Gäste hinzu.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, den 23. Oktober um 10 Uhr. Tickets unter: www.prk-dreamhaus.com/talent/rise-against

Rise Against 2025

With Support from Sondaschule & L.S. Dunes

12.02.2025 – (DE) Berlin, Velodrom

14.02.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15.02.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

17.02.2025 – (DE) München, Zenith

18.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

21.02.2025 – (CH) Zürich, Volkshaus

22.02.2025 – (AT) Wien, Stadthalle

Rise Against online:

