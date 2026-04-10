Tenside und Aurorawave: spielen acht Shows in Deutschland

Zwei der spannendsten Acts der modernen Heavy-Szene gehen gemeinsam auf Tour – und machen dabei acht Mal in Deutschland Station. Mit der Devour The Dark Across Europe Tour 2026 vereinen Tenside und Aurorawave ihre Kräfte für eine Co-Headliner-Tour, die zwischen dem 27. September und 17. Oktober 2026 Halt macht in Hamburg, Hannover, Berlin, Jena, Frankfurt, Nürnberg, Köln und München. Als Special Guest dabei: die niederländische Metalcore-Band Sugarspine. Ein Line-Up, das es in dieser Form so noch nicht gab.

Tenside haben sich in den vergangenen Jahren mit internationalen Tourneen, Festivalauftritten bei Wacken Open Air und Summer Breeze sowie ihrem 2024er-Album Come Alive Dying (Platz 6 der deutschen Albumcharts) fest in der weltweiten Metal-Szene etabliert.

Aurorawave bringen eine frische Perspektive mit – ihr Sound verbindet Heavy Music mit Reggae-, Alternative- und Modern-Rock-Einflüssen zu etwas, das man so nicht erwartet, aber sofort fühlt.

Den Auftakt macht eine gemeinsame Single: Receiver Of The Dark 2.0 feat. Aurorawave erscheint am 10. April 2026 – und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was live passieren wird.