Wayfarer: veröffentlichen neue Single/Video für „To Enter My House Justified“ mit „Denver Sound“ in der Hauptrolle

Am 27. Oktober werden Wayfarer aus Denver, Colorado, ihr fünftes Album American Gothic über Profound Lore (USA)//Century Media Records (EU) veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf ihre einzigartige Mischung aus Black Metal, Gothic Country und Americana bietet das Video zur neuen Single To Enter My House Justified (Regie: Alex Pace//@chainsawjustice), das ab sofort hier zu sehen ist:

– mit der Denver Sound-Legende Munly J. Munly und Michael Rouse in den Hauptrollen!

Shane McCarthy (Gesang/Gitarre) kommentiert dies wie folgt:

„To Enter My House Justified ist eines der ersten Stücke, die wir für die neue Platte geschrieben haben, und es ist sicherlich einer der emotionaleren Tracks auf der Platte. Aggressiv und auf den Punkt, erzählt es die Geschichte einer verzweifelten Suche nach Erholung in einer Welt, in der sich die Kräfte verändern.“

„Der Song ist ein wichtiger Eckpfeiler des Albums, und wir freuen uns sehr, ihn mit diesem beeindruckenden Video zu präsentieren, das unser enger Partner Alex Pace mit uns zusammen erstellt hat.“

„Es war eine große Ehre, dass Munly J. Munly von Slim Cessna’s Auto Club, Munly And The Lupercalians, DBUK und so vielen anderen bedeutenden Musikern aus Colorado als Star des Videos auftreten durfte. Seine Präsenz darin ist unglaublich stark. Das Video, in dem auch Michael Rouse (von Ghosts Of Glaciers) mitspielt, ist zum Teil ein Blick in die Welt des Albums, aber auch eine kleine Anspielung auf die amerikanischen Filme der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die den ‚Western‘ in einem dunkleren und brutaleren Licht darstellten.“

Das Video zur ersten Single False Constellation gibt es hier zu sehen:

Bestellt euch American Gothic jetzt hier vor,.

Wayfarer ist die herausragende westamerikanische Metal-Band. Bestehend aus vier schwarz gekleideten Musikern aus Denver, Colorado, kreiert die Band ein donnerndes und einzigartig amerikanisches Genre des Metals, das ihnen ganz eigen ist.

Nach zehn Jahren ihres Bestehens präsentiert die Band American Gothic – eine definitive Aussage der westlichen Heavy-Musik, die die dunkle Seele der Nation selbst erforscht. Diesmal arbeitet die Band mit dem versierten Produzenten Arthur Rizk (Eternal Champion, Kreator) zusammen und erweckt ihre aggressive und weitreichende Vision in einem neuen Album zum Leben.

Mehr Details zu Wayfarers kommenden Albums erhaltet ihr hier:

