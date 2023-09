Helga: unterschreiben bei Season of Mist

Season of Mist ist stolz darauf, Helga willkommen zu heißen!

Helga stammen sowohl aus dem schwedischen Hinterland von Dalarna als auch aus der alten Wikinger-Grafschaft North Yorkshire und schöpfen aus vielen verschiedenen Einflüssen: Schwedischer Folk, progressiver Metal, Post-Rock, Pop, Black Metal.

Unter der Leitung von Sängerin Helga Gabriel spinnt die Band ihre einzigartige Genre-Alchemie in dunkle Manifestationen. Auf ihrem Debütalbum Wrapped In Mist vereinen sie ein gewaltiges Schlagzeugspiel, gespenstische Streicher und tuckernde Riffs zu einer Klage über Sterblichkeit und geistige Gesundheit.

„Vor ein paar Jahren habe ich ein Demo an Season of Mist geschickt, aber ohne Erfolg“, sagt Helga. „Jahre später erhielt ich eine E-Mail von Michael Berberian, in der er mir mitteilte, dass das Label mit mir zusammenarbeiten wolle – ich war überglücklich! Meine Band und ich sind überglücklich, uns in dieses neue Abenteuer mit Season of Mist zu stürzen“.

„Wir schöpfen aus vielen verschiedenen Einflüssen, von schwedischem Folk über Progressive Metal, Post-Rock, Black Metal bis hin zu Pop. Es ist eine Herausforderung, dies in einen einzigen Stil zu fassen.“ – Cai S.

Mit dieser Fülle an Schichten und Genres gipfeln Helga auf ihrem Debütalbum Wrapped In Mist in düsteren Klageliedern über Sterblichkeit und geistige Gesundheit, unterstrichen von formidablem Schlagzeugspiel, gespenstischen Streichern und tuckernden Riffs.

Der Eröffnungssong des Albums, Skogen Mumlar (The Forest Murmurs), taucht sogleich in gefühlvolle Traumlandschaften ein, die die Haare zum zittern bringen, während Ennio Morricone als Muse des Intros widerhallt. Im weiteren Verlauf von Wrapped In Mist (Eingehüllt in Nebel) offenbaren Songs wie Farväl (Abschied) Helgas Black Metal und düstere Sensibilität.

Die Entstehung von Wrapped In Mist verspricht, Helga nach der Veröffentlichung tief in das Rampenlicht hypnotisierender Live-Auftritte zu stürzen. Diese Band aus den Hügeln und Wäldern des ländlichen Raums ist für eine Reise bestimmt, die es wert ist, verfolgt zu werden.

Eine weitere Ankündigung zu Wrapped In Mist folgt in Kürze!

Style: Haunted Ethereal Progressive Metal

FFO: Opeth, Anna Von Hausswolff, Alcest, The Gathering, Silver Mt. Zion, Myrkur, King Crimson

Helga – Line-Up

Helga Gabriel – Gesang

Cai Sumption – Gitarre

Cameron Gledhill – Gitarre

Ryan Fairclough – Bass

Sami Javed – Schlagzeug

Helga online:

https://facebook.com/helgadalarna

https://instagram.com/forestchildhelga