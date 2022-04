Monuments: haben Video zu „Makeshift Harmony“ veröffentlicht

Am Karfreitag um Mitternacht erschien nicht nur das neue Album In Stasis der transatlantischen Progressive-Metal-Band Monuments, sondern euch auch gleich ein neues Video zum Song Makeshift Harmony. Hier könnt ihr es euch ansehen:

Die Band sagt über den Song und das Video: „Verführung – von außen durch Schönheit angelockt werden, aber von innen durch Giftigkeit. Du weißt, dass es nicht gut für dich ist, aber du wirst trotzdem davon angezogen. Gefangen in deiner Strömung, verwechsle ich einen Geier mit einem Schwan.'“

Die Band über In Stasis: „Wir sind an dieses Album herangegangen, ohne die Absicht, ein bestimmtes Konzept zu haben. Aber nach drei Songs hatte das, was wir geschrieben hatten, ein gemeinsames Thema. Das Gefühl, in der Mitte festzustecken, ein Gefühl, das wir unser ganzes Leben lang erleben – in Freundschaften und Beziehungen, Liebe zu Hass, Leben zu Tod, Glaube oder Nicht-Glaube, Macht zu totaler Niederlage, Isolation zu Freiheit. In den letzten zwei Jahren wurden wir mit vielen dieser Prüfungen konfrontiert, und diese Kämpfe sind auf dem Album zu hören. Diese Platte ist ein Höhepunkt unserer größten Triumphe und unserer schwersten Kämpfe. Wir hoffen, dass es bei euch Anklang findet und euch dem Gleichgewicht näher bringt. Wir möchten uns bei den Gästen Neema Askari (Form Subtract, ex-Fellsilent, ex-Monuments), Spencer Sotelo (Periphery, King Mothership) und Mick Gordon (Doom, Prey, Killer Instinct) bedanken, die das Album mit ihren einzigartigen Perspektiven bereichert haben.“

Unser Review zum neuen Album könnt ihr hier lesen:

Monuments -Line-Up:

Mike – Schlagzeug

Swan – Bass

Andy – Gesang

Browne – Gitarre

