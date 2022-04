Matt Gonzo Roehr: veröffentlich neues Album „Dead Slow“

Freut euch auf Matt Gonzo Roehrs brandneues Album Dead Slow!

Die Scheibe erscheint am 29.04.2022 auf allen gängigen Streaming-Portalen und in einigen Wochen als limitierte Vinyl-Ausgabe.

Dead Slow wurde in den Custom Garage Studios in Dublin/Irland und Budapest/Ungarn, sowie in den Union Recording Studios, Los Angeles/USA, aufgenommen. Abgemischt und gemastert wurde das Album in den Abbey Road Studios in London/England.

Stilistisch bewegt sich das Album zwischen modernem Blues Rock mit britischem Einschlag, Americana und atmosphärischen Balladen, die durch ihre sparsame Instrumentierung oft an einen Film-Soundtrack erinnern. Auf dem Album arbeitet Matt Gonzo Roehr zum ersten Mal mit seinem Sohn Vincent Roehr und dem jungen amerikanischen Ausnahmesänger Zach „Dowzy“ Dowd zusammen. Eine Kooperation, die sehr viel Spaß machte und garantiert fortgesetzt wird.



Die mitwirkenden Musiker auf Dead Slow sind:

Matt Gonzo Roehr – Gitarre, Gitarren-Synthesizer, Bass-Gitarre, Percussions

Zach „Dowzy“ Dowd – Gesang

Vincent Roehr – Hammond B3, Grand Piano, Rhodes Piano, Orchester-Arrangements

Szammy Tógép – Schlagzeug und Blasinstrumente

Norbert Nebenführ – 2te Sologitarre auf ´1976´



Die Songs auf Dead Slow:

Temporary Love

For My Sins

Goodbye

On My Own

Keep You

Dead Slow

Same Old Song And Dance

Only You

Time Of My Life

1976

www.gonzomusic.com