Mansions In The Sea: erstes Album „Terra“ erscheint im Juli 2022

Die Lockdowns haben uns in den letzten zwei Jahren zwar kaum Konzerte, aber dafür umso mehr neue Musik beschert. Ein gutes Beispiel ist Mansions In The Sea, das neue Soloprojekt von Sascha Blach, das dieser Tage mit der ersten Videosingle Disappear In The Clouds an den Start geht. Der umtriebige Berliner Musiker hatte in der Isolationszeit während des Songwritings für seine Rockband The Halo Trees häufiger das Verlangen, die Akustikgitarre zur Hand zu nehmen und sich an ruhigeren Tracks zu versuchen.

„Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, noch ein weiteres Projekt zu starten, aber je länger ich an diesen Songs arbeitete, desto mehr wurde etwas Eigenes daraus, das mit The Halo Trees wenig zu hat“, erklärt Sascha Blach.

Mit Ausnahme der Violinen übernahm Sascha alle Instrumente und den Gesang selbst. Zum Einsatz kommen neben Akustikgitarre vor allem Klavier, Mandoline, Banjo, Ukulele und Cajon. Das erste Album Terra erscheint am 01.07.2022 über Winter Solitude Productions als CD- und Digital-Release. Zu hören sind 13 Folk-Songs, die sich vage an den großen Meistern der Singer/Songwriter-Schule aus den 60ern und 70ern orientieren und doch etwas ganz Eigenes und Modernes in die Musik bringen – nicht zuletzt durch den tiefen Klargesang und jener süßen Melancholie im Songwriting.

Hier gibt es das Video:

Das Album kann HIER vorbestellt werden!