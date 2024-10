Bat: lieferen mit dem Musikvideo zu „Horror Vision“ die perfekte Hallows-Evolution-Filmliste für Horror-Verrückte

Das Metal-Punk-Trio Bat aus Richmond, Virginia, läutet Halloween mit einer perfekten Mischung aus Horrorfilmen und Speed Metal ein. Der Track Horror Vision stammt vom zweiten Album der Band, Under The Crooked Claw, das über Nuclear Blast Records erschienen ist. Bat wurden von den Municipal Waste-Gitarristen Ryan Waste und Nick Poulos ins Leben gerufen und haben sich vor einem Jahrzehnt aus dem Underground heraus auf einen dunklen, lederbeflügelten Weg begeben. Die Band liefert ihren eigenen blutbespritzten Horror, der sich stark an die schmutzigere Seite des Speed Metal anlehnt.

Der Track enthält 20 der Video Nasty-Titel, die im Song hervorgehoben werden, zusammen mit anderen klassischen Horror-Clips, die von Jim Stramel und Ryan Waste zusammengeschnitten wurden.

Ryan Waste erklärt: „Ich bin damit aufgewachsen, in jungen Jahren Horrorfilme zu sehen, und genau wie bei Heavy Metal wurde ich davon besessen und tauchte immer tiefer in das Dunkle ein. In den frühen 80er-Jahren führte die britische konservative Mary Whitehouse eine Kampagne gegen bestimmte Filme an, die sie für ungeeignet hielt, um sie zu Hause anzusehen, und prägte den Begriff Video Nasties. Ursprünglich gab es eine Liste mit 72 „obszönen“ VHS-Filmen, und natürlich musste ich sie ausfindig machen und sie alle aus Protest ansehen. Als Tribut an die Anti-Zensur habe ich 20 Video Nasty-Filmtitel in den Text von Horror Vision eingefügt. Im Musikvideo werden diese und viele weitere Horrorfilme vorgestellt. Ich habe Jim Stramel (Bat, Streetbanger), der ebenfalls ein großer Fan des Schreckens ist, um seine Fähigkeiten beim Schnitt gebeten, um diesen Ansturm des Schreckens zu bewältigen. Wir haben dafür gesorgt, dass Mary Whitehouse sich nicht nur im Grab wälzt, sondern mit diesem Videoclip ihre steifen Knochen in die Hölle schüttelt.“